«Одна из самых масштабных попыток атаковать Москву». Собянин заявил, что на подлете к городу сбили 10 беспилотников

Беспилотники пытались атаковать Москву и другие регионы России в ночь на 21 августа, следует из сообщений представителей региональных властей.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в телеграм-канале, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили десять беспилотников, летевших на Москву. Собянин сообщал об атаках дронов с 03:02 ночи до 04:43 утра.

В первых сообщениях Собянин заявил, что силы ПВО отразили атаки беспилотников в городском округе Подольск в Московской области. «На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — заявил Собянин. «Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время», — добавил мэр Москвы.

Российские телеграм-каналы опубликовали несколько видеозаписей, на которых, как утверждается, показаны моменты уничтожения дронов. Представители Московской области, на территории которой сбили беспилотники, пока не комментировали случившееся.

Во время атаки беспилотников, как сообщила Росавиация, в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения для безопасности полетов, а запасные аэродромы отправили восемь самолетов. Сейчас аэропорты работают штатно.

О «массированной» атаке беспилотников также сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Со вчерашнего вечера и за прошедшую ночь перехвачены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — написал он в телеграм-канале. Богомаз утверждает, что «все атаки отражены, пострадавших и разрушений нет».

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в телеграм-канале, что ночью средства ПВО сбили три беспилотника на границе с Брянской области. Он отметил, что дроны уничтожили в безлюдной местности. О последствиях на земле не сообщается.

Под удар также попала Белгородская область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Около двух часов ночи он написал в телеграм-канале, что над Белгородом и Белгородским районом российская система ПВО сбила «несколько воздушных целей». По словам Гладкова, о пострадавших и разрушениях неизвестно.

Глава Курской области Алексей Смирнов написал в телеграм-канале, что за ночь силы ПВО сбили над регионом две украинские ракеты и два беспилотника. О последствиях на земле он не говорит.

Атаке беспилотников также подверглась Орловская область, сообщил губернатор Андрей Клычков. По его словам, над территорией региона сбит один дрон, повреждений и пострадавших нет. «Провокации киевского режима во многом — ответ на нашу активную работу по поддержке вынужденных переселенцев из приграничных районов соседних областей», — заявил Клычков в телеграм-канале.

Министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи российские силы ПВО уничтожили 45 украинских беспилотников: 11 — над Московской областью, 23 — над Брянской, шесть — над Белгородской, три — над Калужской, два — над Курской. В министерстве не комментировали атаку на Орловскую область.

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