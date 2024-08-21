Пленные российские военные в Сумской области. Фотографии

ВСУ третью неделю проводят операцию в Курской области. Власти Украины называют одной из ее целей «пополнение обменного фонда» пленными россиянами. Точные данные о попавших в плен россиянах украинская сторона не сообщает, заявляя лишь о «сотнях» захваченных российских военных. Минобороны РФ информацию о пленных не комментирует, однако, писала FT, Россия уже начала с Украиной переговоры об обмене. Пока же об обмене россиян, попавших в плен в Курской области не сообщалось. «Медуза» публикует фотографии, сделанные 19 августа в одном из мест содержания пленных россиян в Сумской области.

Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Хроника войны. 21 августа 2024 года

Война Девятьсот десятый день. Хроника «Медузы»

Хроника войны. 21 августа 2024 года

Война Девятьсот десятый день. Хроника «Медузы»