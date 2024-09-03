Нефтебаза в Пролетарске Ростовской области горела 16 дней после удара дронов. Вот что от нее осталось (почти ничего)

«Радио Свобода» опубликовало спутниковый снимок нефтебазы в Пролетарске Ростовской области, поврежденной в результате крупного пожара, возникшего после атаки беспилотников. Снимок предоставила компания Planet Labs, которая занимается коммерческой спутниковой съемкой.

Снимок сделан утром 2 сентября. В этот день оперативные службы Ростовской области сообщили, что на нефтебазе потушили открытое горение. Судя по опубликованному снимку, повреждения получили более 30 резервуаров. Каждый из резервуаров, сообщала «Русская служба Би-би-си», вмещает 5000 кубических метров топлива. «Радио Свобода» пишет, что объем резервуаров — 500 кубических метров.

«Радио Свобода» также опубликовало сравнение двух спутниковых снимков нефтебазы, сделанных 16 августа и 2 сентября, то есть до и после пожара.

Нефтебаза в Пролетарске загорелась 18 августа после атаки беспилотников. Площадь пожара достигала 10 тысяч квадратных метров. О ликвидации открытого горения стало известно 2 сентября. В МЧС сообщили 22 августа, что в результате возгорания пострадали 49 пожарных.

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