Мы сегодня думаем о школьниках из Курской, Брянской и Белгородской областей, которые в силу известных обстоятельств вынуждены заниматься онлайн. Наши вооруженные силы сделают все для того, чтобы нормальная жизнь у этих детей восстановилась. Мы не можем позволить себе, чтобы у нас под боком создавались враждебные структуры, которые вынашивают агрессивные планы и пытаются дестабилизировать Россию.

Наши люди проходят через тяжелые испытания, особенно в Курской области. У противника был расчет прекратить наши наступательные действия на главных участках фронта в Донбассе, но он этого не достиг. Более того, теперь речь идет не о том, чтобы двигаться там по 200-300 метров. Российские войска берут территории под контроль квадратными километрами. Таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было.

Мы всегда выступали за мирное урегулирование, но сперва нужно разобраться с украинскими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации. Уверен, что эта провокация в Курской области провалится. После этого нужно будет переходить к мирным переговорам. Мы от них никогда не отказывались. Но действующие власти Украины не заинтересованы в прекращении боевых действий. После отмены военного положения у них немного шансов быть переизбранными. Поэтому они и учинили эту провокацию в Курской области, а до этого пытались осуществить такую же провокацию в Белгородской области.

Это краткий пересказ заявлений Владимира Путина на открытом уроке «Разговор о важном» в средней школе № 20 города Кызыла в Туве. Высказывания отредактированы с сохранением смысла и приводятся по сайтам Кремля и российских информагентств.

Фото на обложке: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости / Спутник / Reuters / Scanpix / LETA