Российская армия нанесла удар по Киеву. ВСУ заявили, что за ночь сбили 22 ракеты и 20 дронов

Российские войска нанесли в ночь на 2 сентября ракетный удар по Киеву, сообщает военная администрация города.

По словам главы администрации Сергея Попко, удар был нанесен крылатыми (вероятно, Х-101) и баллистическими ракетами «KN-24/Искандер-М», а также одним дроном-камикадзе. В общей сложности силы ПВО сбили более двух десятков ракет. Обломки упали в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах.

В результате повреждения получила котельная, загорелись четыре автомобиля и два здания. За медицинской помощью обратились два человека, одного из них госпитализировали, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

В ходе российского удара по Киеву было повреждено здание Исламского культурного центра Духовного управления мусульман Крыма, сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

В Харьковской области в ходе ночных российских обстрелов поврежден один частный дом в Киевском районе Харькова и еще один жилой дом в Купянске. В последнем погибла 65-летняя местная жительница, сообщил глава военной администрации Олег Синегубов.

Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что ночью российские войска наносили удары по Киевской, Сумской и Харьковской областям, применив в общей сложности 35 ракет (16 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23, 14 крылатых ракет Х-101, четыре зенитных управляемых ракеты С-300/С-400 и одна ракета неустановленного типа) и 23 беспилотника типа «Шахед-131/136».

Силы ПВО сбили девять баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23, 13 крылатых ракет Х-101 и 20 ударных дронов. Еще одна крылатая ракета Х-101 и три беспилотника не достигли своих целей и были локационно потеряны, добавили украинские военные.

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