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Война Девятьсот двадцать первый день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 31 августа читайте здесь.
Новые материалы «Медузы», связанные с войной:
- Над 16 регионами России сбиты полторы сотни украинских беспилотников. Это крупнейшая атака с начала войны
Главное за ночь и утро
- ВСУ атаковали российские регионы беспилотниками, сообщило Минобороны РФ. По сообщению ведомства, силы ПВО перехватили и уничтожили 158 дронов. Это рекордное количество, отмечает «Русская служба Би-би-си».
- Беспилотники были перехвачены над территоиями Курской, Брянской, Воронежской, Белгородской, Рязанской, Московской, Калужской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Смоленской, Орловской, Тверской и Ивановской областей.
- Также два беспилотника были сбиты над Москвой, утверждает Минобороны. Одной из целей был Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне — там после атаки (по утверждению мэра Сергея Собянина — в результате падения обломков) начался пожар, которому сначала присвоили максимальную, пятую категорию сложности. Позже сложность снизили до второй, передает ТАСС.
- Утром 1 сентября о сбитых беспилотниках также сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Это 16-й регион, подвергшийся атаке.
- Жители Тверской области сообщили о пожаре на Конаковской ГРЭС, который, как утверждается, начался после атаки беспилотников.
- Ночью и утром приостанавливалась работа московских аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский — на вылет задержали 74 рейса, на запасные аэродромы ушли 43 самолета, сообщила Росавиация. С 9:05 утра работа аэропортов восстановлена.
- В Украине утром 1 сентября объявляли воздушную тревогу над территорией Одесской области.