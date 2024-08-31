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Война Девятьсот двадцатый день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 30 августа читайте здесь.
Главное за ночь и утро
- В результате российского удара по Харькову погибли шесть человек. Такие данные на 08:00 приводит Харьковская областная прокуратура. 91 человек получил ранения различной степени тяжести, среди пострадавших 21 ребенок. В свою очередь чуть ранее глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что число пострадавших составляет 97 человек.
- Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 46 человек, сообщил утром 31 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в больницах находятся 37 человек, в том числе семеро детей. Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое. ВСУ обстреляли Белгород накануне. По последним данным, погибли пять человек.
- Николай Олещук, отправленный 30 августа в отставку с поста командующего Воздушными силами ВСУ, прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского в своем телеграм-канале. Он процитировал бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. «Как бы тяжело нам ни было, но уже точно не будет стыдно», — написал Олещук.
- Минобороны России сообщило, что в ночь на 31 августа силы ПВО уничтожил четыре украинских беспилотника. Два дрона уничтожили над Белгородской областью, еще по одному — над Орловской и Курской областями.