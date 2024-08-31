The Wall Street Journal: США отказались отправлять своих специалистов в Украину для обслуживания F-16

Администрация президента США Джо Байдена отклонила предложение направить американских подрядчиков в Украину для обслуживания западной военной техники, в том числе истребителей F-16. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Предложение рассматривал Совет национальной безопасности, но против выступило разведывательное сообщество, которое посчитало отправку американских подрядчиков слишком рискованной инициативой.

«Разведывательное сообщество выразило обеспокоенность в связи с перспективой того, что Россия нацелится на американских подрядчиков в Украине», — сказал один из собеседников издания. В администрации Байдена надеются, что европейские страны возьмут на себя большую часть или даже всю ответственность за техническое обслуживание F-16.

В Пентагоне рассчитывают, что украинцы смогут самостоятельно обслуживать F-16. При этом The Wall Street Journal отмечает, что все страны, в том числе США, в той или иной степени полагаются на частные компания и их персонал в обслуживании подобных истребителей.

По информации издания, Нидерланды оплатят частный контракт между частной гражданской компанией и украинской армией на обслуживание F-16.

26 августа ВСУ потеряли первый истребитель F-16, полученный от западных союзников. При крушении погиб пилот, подполковник Алексей Месь. Официально причины крушения истребителя пока не объявлены, сообщалось только, что истребитель был потерян «во время отражения российского ракетного удара по территории Украины». Источники СМИ говорили, что в качестве возможных причин крушения рассматриваются «огонь по своим» со стороны ПВО, техническая неисправность и ошибка пилота. Вскоре после крушения F-16 президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

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