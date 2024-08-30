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Война Девятьсот девятнадцатый день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 29 августа читайте здесь.
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- В Украине запретили деятельность УПЦ. Вот что об этом думают ее прихожане.
Главные новости ночи и утра
- Минобороны РФ сообщило, что за ночь дежурные силы ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников над тремя российскими регионами и аннексированным Крымом. В Брянской области сбиты 11 дронов, в Калужской — четыре, в Белгородской — один, в Крыму — два. В Калуге целью атаки дронов мог быть международный аэропорт, пишет Shot. Видео уничтожения одного из беспилотников опубликовала Baza.
- Войска РФ в ночь на 30 августа запустили по Украине одну баллистическую ракету «Искандер-М» и 18 ударных дронов типа «Шахед-131/136», сообщает командование Воздушных сил ВСУ. В ходе противовоздушного боя сбиты 12 беспилотников, четыре — локационно потеряны (упали самостоятельно), рассказали украинские военные. Силы ПВО работали в Винницкой, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Сумской областях.
- Российская армия нанесла авиаудар по гражданской инфраструктуре города Сумы. «В результате пожара наблюдается задымление воздуха в отдельных микрорайонах города. Поэтому жителям города просьба плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить из помещений до полной ликвидации последствий вражеской атаки», — сообщили в военной администрации Сумской области. По данным прокуратуры, ранены девять человек. За ночь и утро войска РФ совершили 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов, зафиксирован 171 взрыв, добавили в Сумской администрации.
- В Днепропетровской области ночью сбили четыре дрона. Также под огнем тяжелой артиллерии находились Никополь и Марганецкая община. Повреждено предприятие. Пострадавших нет.
- В Запорожской области войска РФ за сутки нанесли 261 удар по 11 населенным пунктам. Поступило 43 сообщения о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
- В Херсонской области за прошедшие сутки российские войска обстреляли 18 населенных пунктов. В результате повреждены жилые кварталы, в том числе одна многоэтажка и семь частных домов, а также почтовое отделение, торговый центр, магазин, газопровод, гараж, частные автомобили. Шесть человек получили ранения.
Что еще:
- В Москве праздничные линейки, посвященные началу учебного года, проведут не как обычно на улицах, а в помещениях. При этом родители на них присутствовать не будут. Об этом пишет РБК со ссылкой на трех учителей московских школ. Такое решение связано с безопасностью детей. При этом формально проведение линейки в помещении объясняют слишком жаркой погодой.
- Горно-Алтайский городской суд приговорил издателя газеты «Листок» Сергея Михайлова к восьми годам колонии общего режима по делу о «фейках» про российскую армию (часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Поводом для уголовного дела стали публикации на сайте «Листка» об убийствах мирных жителей Бучи и посты в телеграм-канале издания, в которых говорилось о разрушении больницы и драмтеатра в Мариуполе.