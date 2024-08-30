Война Девятьсот девятнадцатый день. Хроника «Медузы»

Здравствуйте. Сегодня 919-й день полномасштабной российско-украинской войны. В этой хронике «Медуза» продолжает следить за боевыми действиями и событиями в остальном мире.

Что происходило 29 августа

Война Девятьсот восемнадцатый день. Хроника «Медузы»

Что происходило 29 августа