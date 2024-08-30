Офис Зеленского: Украина прекратит транзит российских нефти и газа с 1 января, но готова осуществлять поставки из Казахстана или Азербайджана

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «Новини. Live» заявил, что с 1 января 2025 года Киев прекратит транзит российских газа и нефти в Европу, но готов осуществлять его из других стран.

«Да, это может быть другой транзитный газ, который пойдет, например, из среднеазиатских стран. Сегодня Европа диверсифицировала поставки нефти и газа из России и уже не играют ту роль, которую играли 10 или даже 5 лет назад в Европе. Более того, напомню, что кроме газа с 1 января 2025 года прекращает работу и нефтепровод „Дружба“. По нему нефть получали Словакия, Чехия и любимая нами Венгрия. Согласно резолюции ЕС, они должны найти возможности диверсификации поставок нефти и прекратить транзит через Украину российской. То же самое касается и газа», — заявил Подоляк.

По его словам, если одна из европейских стран посчитает нужным получать газ от Казахстана или Азербайджана, то Украина «готова его транспортировать». Для этого, отметил Подоляк, должна быть «соответствующая логистика, запрос, контрактность, где будет отдельно прописана тразитная роль Украины».

Контракт российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» о транзите газа в страны Западной и Центральной Европы через территорию Украины истекает в конце 2024 года. Украинская сторона неоднократно говорила, что не будет его продлевать. В конце августа нынешнего года об этом снова заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Договор с Россией никто продолжать не будет. Здесь мы поставили точку. Что касается транзита газа от других компаний, если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских партнеров, мы будем тогда рассматривать другие вопросы», — говорил Зеленский.

Российскую нефть через нефтепровод «Дружба» получают Венгрия, Чехия и Словакия. Северная ветка трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию. Ранее крупнейшим покупателем российской нефти по «Дружбе» была Германия, но поставки в эту страну прекратились в начале 2023 года из-за санкций, наложенных ЕС на северную ветку нефтепровода. «Ведомости» писали, что в августе казахстанская «дочка» итальянской Eni — Agip Caspian Sea — начала поставки казахстанской нефти в Германию по этому трубопроводу. Она стала третьей компанией из Казахстана, которая экспортирует нефть в ФРГ по «Дружбе».

В середине июля стало известно, что Украина остановила транзит нефти от российской компании «Лукойл» в Словакию и Венгрию. Это произошло вскоре после того, как Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкции в отношении «Лукойла», добавив, в частности, запрет на транзит.

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