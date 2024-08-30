Издателя алтайской газеты «Листок» Сергея Михайлова приговорили к восьми годам колонии по делу о «фейках» про армию

Горно-Алтайский городской суд приговорил издателя газеты «Листок» Сергея Михайлова к восьми годам колонии общего режима по делу о «фейках» про российскую армию (часть 2 статьи 207.3 УК РФ), сообщает телеграм-канал «Сибирский экспресс».

Суд также запретил Михайлову в течение четырех лет вести журналистскую и издательскую деятельность, а также администрировать сайты.

Прокуратура запрашивала для издателя «Листка» девять лет колонии. Михайлов не признал вину.

Поводом для уголовного дела стали публикации на сайте «Листка» об убийствах мирных жителей Бучи и посты в телеграм-канале издания, в которых говорилось о разрушении больницы и драмтеатра в Мариуполе.

Сергея Михайлова задержали в апреле 2022 года в подмосковных Люберцах, после чего перевезли в Новосибирск и оттуда — в Горно-Алтайск.

В последнем слове Михайлов назвал свое уголовное дело «лишь маленьким эпизодом огромного спора, огромного конфликта, который длится уже не первое десятилетие». По его мнению, путь к «той страшной ситуации, в которой мы сейчас пребываем», начался еще с аннексии Крыма.

«Я все эти годы пишу то, что считаю правдой — пусть горькой. Пишу из любви к людям, а вовсе не из-за ненависти к тем или иным политическим деятелям. И из соображений борьбы за истину, любви к истине. <﻿…﻿> Цель публикаций — раскрытие моим землякам правды о российско-украинском конфликте. Защиты их от изощренной лжи российской государственной пропаганды. <…> Цель моих действий — уменьшение количества цинковых гробов с моими земляками. Надеюсь, эти действия привели к тому, что в Республике Алтай стало меньше цинковых гробов. Даже если на один гроб меньше — значит, что мы эти 10 лет работали не зря», — говорил издатель «Листка».

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