Издатель алтайской газеты «Листок» Сергей Михайлов, которого обвиняют в распространении «фейков» про армию, выступил в суде с последним словом перед приговором. Он процитировал Александра Солженицына и выразил надежду, что его действия привели к тому, что в республике стало «меньше цинковых гробов».

Свое уголовное дело Михайлов назвал «лишь маленьким эпизодом огромного спора, огромного конфликта, который длится уже не первое десятилетие». По его словам, путь к «той страшной ситуации, в которой мы сейчас пребываем» — частью которой стало и его дело — начался еще с ввода российских войск в Крым.

Рассуждая о насилии со стороны российского государства, Михайлов в своем выступлении процитировал нобелевскую лекцию Александра Солженицына: «Насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а лжи нечем удержаться кроме как насилием. Всякий, кто однажды провозгласил насилие своим методом, неумолимо должен избрать ложь своим принципом».

Со своим обвинением Михайлов, как он заявил, несогласен.

Я все эти годы пишу то, что считаю правдой — пусть горькой. Пишу из любви к людям, а вовсе не из-за ненависти к тем или иным политическим деятелям. И из соображений борьбы за истину, любви к истине. <﻿…﻿> Цель публикаций — раскрытие моим землякам правды о российско-украинском конфликте. Защиты их от изощренной лжи российской государственной пропаганды. То покрывало, которым начали этот конфликт закутывать наши власти с 2014 года — оно с тех пор становилось все плотнее и плотнее. <﻿…﻿> Туман в течение 10 лет становится все плотнее. Так вот, эти публикации были направлены против этого тумана, чтобы мои читатели не соблазнялись этой ложью, чтобы они добровольно не становились участниками боевых действий, не становились убийцами, сами чтобы жертвами не становились. <﻿…﻿> Цель моих действий — уменьшение количества цинковых гробов с моими земляками. Надеюсь, эти действия привели к тому, что в Республике Алтай стало меньше цинковых гробов. Даже если на один гроб меньше — значит, что мы эти 10 лет работали не зря.

Сергея Михайлова задержали 13 апреля 2022 года в подмосковных Люберцах, а затем отправили самолетом в Новосибирск и оттуда отвезли в Горно-Алтайск. Тогда же в редакции газеты и дома у ее сотрудников прошли обыски. Поводом для возбуждения дела против Михайлова стали публикации на сайте «Листка» об убийствах мирных жителей Бучи и девять постов в телеграм-канале издания, в которых говорилось о разрушении больницы и драмтеатра в Мариуполе и гибели мирных жителей Украины. Обвинение запросило Михайлову девять лет колонии. Оглашение приговора запланировано на 30 августа.

Читайте также

«Журналистом можно быть, пока тебя не задержат, а это сейчас вопрос времени» «Медуза» поговорила с главным редактором алтайской газеты «Листок». Ее издатель отправлен в СИЗО за «распространение фейков»

Читайте также

«Журналистом можно быть, пока тебя не задержат, а это сейчас вопрос времени» «Медуза» поговорила с главным редактором алтайской газеты «Листок». Ее издатель отправлен в СИЗО за «распространение фейков»