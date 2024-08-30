Le Monde: российские наемники из бригады «Медведи» покинули Буркина-Фасо из-за наступления ВСУ в Курской области

Около 100 наемников добровольческой бригады «Медведи» покинули Буркина-Фасо, сообщает французское издание Le Monde.

По информации издания, всего в Буркина-Фасо находились около 200-300 наемников бригады. Около 100 человек прибыли в страну в мае 2024 года, «чтобы поддержать хунту капитана Ибрагима Траоре», которая возглавляет Буркина-Фасо после военного переворота.

Le Monde пишет, что официальная причина отъезда наемников - наступление ВСУ в Курской области. Эту информацию подтвердил изданию командир бригады Виктор Ермолаев.

В свою очередь один из западных чиновников в разговоре с Le Monde заявил, что наемники могли покинуть Буркина-Фасо из-за «проблем с оплатой» некоторым бойцам. Ермолаев назвал эту версию «полным бредом».

Сообщение о том, что бригада «Медведь» покинула Буркина-Фасо, также появилось в телеграм-канале «Медведи Бригада». В посте говорится, что бригада «выполнила все поставленные задачи и в полном составе вернулась на Родину».

«Русская служба Би-би-си» писала, что в июне 2024 в соцсети «ВКонтакте» можно было найти множество объявлений о наборе в добровольческую 81-ю бригаду специального назначения «Медведи». Издание отмечало, что «Медведи» называют себя бригадой специального назначения, но они, скорее всего, ЧВК. OSINT-исследователь и специалист по безопасности в Западной Африке, пишущий под псевдонимом «Сахельский кочевник», сообщал, что «Медведи» разместили свою штаб-квартиру в столице Буркина-Фасо Уагадугу и предлагают наемникам трехмесячные миссии с ежемесячной зарплатой, которая может варьироваться от 2500 до 4000 долларов в месяц.

Украинский и российский расследовательские проекты «Радио Свобода» — «Схемы» и «Система» — в октябре 2023 года выпустили расследование, в котором говорилось, что российская военная разведка использует фиктивную частную военную компанию «Редут» для вербовки наемников на войну в Украину. Журналисты выявили более 20 различных отрядов, которые нанимают людей через ЧВК Редут, среди них были и «Медведи».

Телеканал писал, что бригада «Медведи» была создана в 2023 году, в нее входят ветераны армейского спецназа. По данным канала, вооружением и техникой ее снабжает Минобороны России.