ГРУ под видом ЧВК «Редут» вербует наемников на войну с Украиной. Под управлением военной разведки воюют не менее 20 формирований Главное из расследования «Схем» и «Системы»

Российские военнослужащие в окопе. Самопровозглашенная ЛНР, 5 октября 2023 года Станислав Красильников / Sputnik / IMAGO / SNA / Scanpix / LETA

Украинский и российский расследовательские проекты «Радио Свобода» — «Схемы» и «Система» — выяснили, что российская военная разведка использует фиктивную частную военную компанию «Редут» для вербовки наемников на войну в Украину. По данным журналистов, более 20 вооруженных формирований общей численностью в десятки тысяч человек нанимают бойцов через эту ЧВК, которая контролируется Главным управлением Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ).

В ходе расследования «Схемы» и «Система» поговорили с несколькими военными из «Редута», которые попали в украинский плен и были осуждены за пытки жителей Харьковской области, опросили родственников бойцов и вербовщиков, а также изучили внутренние данные с мобильных телефонов наемников и документы компании, которые получили от источников в украинских спецслужбах и среди военных.

В распоряжении журналистов оказалась записка семерых российских наемников, где те напрямую указывают, что служили в отряде «Волки», который относится к ГРУ и ЧВК «Редут». В сентябре 2022 года ВСУ вытеснили российских военных из Харьковской области, после чего семеро наемников оказались отрезаны от своей основной группировки. Вскоре четверо из них — Руслан Колесников («Булат»), Михаил Иванов («Покров»), Максим Вольвак («Эскадра») и Валентин Быч («Рашид») — были задержаны Службой безопасности Украины. В Украине их обвинили в пытках мирных жителей Харьковской области и приговорили к 11 годам лишения свободы.

После приговора Быч и Вольвак рассказали «Схемам», что отправились в Украину в составе 16-й бригады спецназначения ГРУ, а «Волки» — это лишь один из отрядов спецназа. Их формированием, сообщили наемники, руководил офицер ГРУ с позывным «Амур». Он же отдавал приказы задерживать мирных жителей, в том числе и других проукраинских активистов, а также проводил допросы. Установить его личность пока не удалось. Иванов рассказал, что подписывал контракт с ЧВК «Редут», а Колесников заявил, что служил в «Редуте». По словам наемников, они попадали в Украину через тренировочный полигон Тригуляй в Тамбовской области, который относится к учебному центру 16-й бригады ГРУ.

Расследователи также изучили другие документы, указывающие на связь «Волков» с ГРУ. Журналисты утверждают, что при отступлении из Харьковской области отряд бросил на одной из российских баз «ворох внутренних документов», где формирование прямо называется « ГРУ „Волки“». Там же фигурирует название «Редут».

Благодаря внутренним документам отряда журналисты установили личности 98 бойцов «Волков» (весь отряд, согласно расследованию, состоит из нескольких сотен наемников). 38 из них упоминаются в базе данных «Миротворец» как участники российского вторжения в Украину с 2014 года. Примерно каждый шестой ранее служил в ЧВК Вагнера, а каждый десятый воевал в Сирии. Не менее четырех бойцов служили или по-прежнему служат в ГРУ, следует из утекших баз персональных данных.

Всего проекты «Радио Свобода» выявили более 20 отрядов, куда нанимают бойцов через ЧВК «Редут». Среди них группировки, связанные с 16-й бригадой спецназа ГРУ, казачьи формирования («Листань» и «Скиф»), подразделения «Союза добровольцев Донбасса» («Бригада Святого Георгия») и отдельные формирования вроде «Трои» и «Ветеранов». До конца 2022 года по системе «Редут» также комплектовалась неонацистская группировка «Русич».

Все эти подразделения объединяет лишь система найма: боец подписывает контракт с несуществующей компанией, приписывается к реальной или «виртуальной» и получает деньги от Минобороны России. Эту информацию авторам расследования в том числе подтвердили вербовщики «Редута», с которыми связались журналисты по объявлениям в соцсетях.

При этом российские официальные лица и военное ведомство никогда не упоминали ЧВК «Редут» и заявляли, что никаких ЧВК в России по закону не существует. В частности, об этом в начале октября говорил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Однако в распоряжении расследователей есть документы, доказывающие, что наемники «Редута» получают государственные награды, а российские военные знают о выплатах людям, заключившим контракт с этой компанией.

Так, в июле 2023 года военная прокуратура РФ сообщила семье погибшего снайпера «Волков» Александра Копыльцова (позывной «Немо»), добивавшейся выплат и статуса ветерана боевых действий, что они уже получили положенную компенсацию от частной военной компании «Редут». До этого российские власти в ответ на требования родственников наемника заявляли, что он не был кадровым военнослужащим или добровольцем. При этом Копыльцов был посмертно награжден орденом Мужества, а у его семьи есть документы, в которых указано, что он погиб в Украине от боевых ранений.

Проекты «Радио Свободы» связывают ЧВК «Редут» с «Российским добровольческим корпусом» — соединением, которое должно включить в себя всех участников российского вторжения, не состоящих в регулярных войсках. О создании корпуса было объявлено на съезде , который прошел в феврале 2023 года в аннексированном РФ Мариуполе. «Редут», как заявили «Системе» несколько вербовщиков, стал основой этого формирования.

Расследователи получили документ, выданный одному из наемников «Редута» в доказательство его участия в войне с Украиной. В нем говорится, что «Российский добровольческий корпус» был создан приказом Минобороны РФ. На документе стоит печать ведомства и подпись командира по строевой части корпуса Алексея Кондратьева — офицера ГРУ в отставке и члена Совета Федерации от Тамбовской области. По данным авторов расследования, Кондратьев присутствовал на съезде СДД.

Другой выскопоставленный участник мероприятия в Мариуполе — полковник Сергей Дроздов. В 2023 году он занимал должность врио начальника 2-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ. Журналисты предполагают, что в системе «Редута» Дроздов отвечает за набор наемников в ЧВК и добровольческие формирования.

Главным куратором системы «Редут» авторы расследования считают замглавы Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ) Владимира Алексеева. Он также участвовал в съезде СДД, где был самым высокопоставленным военным чиновником. Ранее инициатором создания «Редута» Алексеева называли в расследовании The Insider и Der Spiegel.

В июне Алексеев участвовал в переговорах с основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным во время наемников. С тех пор Алексеев не появлялся на публике. Как установили проекты «Радио Свобода», вплоть до мятежа «вагнеровцев» Алексеев был одним из главных кураторов всех российских «добровольческих» формирований.

По данным авторов расследования, ЧВК «Редут» начали создавать осенью 2021 года (The Insider называл другую, но близкую дату основания компании — август 2021-го). Самое ранее упоминание «Редута», которое зафиксировали проекты «Радио Свобода», относится к началу декабря 2021-го. По словам осужденного в Украине наемника Михаила Иванова, именно тогда он подписал контракт, где фигурировало название ООО «Редут». После начала российского полномасштабного вторжения в Украину «редутовцы» участвовали в боевых действиях в Киевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Как отмечается в расследовании, в России существует еще как минимум одна организация с названием «Редут» — «Редут-безопасность». Ее возглавляет один из создателей ЧВК «Славянский корпус» Евгений Сидоров. Журналисты «Радио Свобода» также связывают «Редут-безопасность» с ЧВК «Щит», о которой впервые рассказала «Новая газета» в 2019 году. Одним из руководителей «Щита» издание также называло Сидорова. В расследовании «Новой» утверждалось, что «Щит» занимался охраной находящихся в Сирии объектов АО «Стройтрансгаз», которую контролируют структуры Геннадия Тимченко — давнего знакомого Владимира Путина. О том, что бойцы ЧВК «Редут» занималась охраной объектов «Стройтрансгаза» Тимченко, а после начала войны в Украине начала управлять другими наемниками, сообщала и «Русская служба Би-би-си».

«Компания „Редут-безопасность“ даже попала в санкционные списки США, как якобы отвечающая за весь воюющий сейчас в Украине „Редут“. Однако, как показало расследование „Системы“ и „Схем“, это точно не головная фирма для всех формирований, которые сейчас воюют в Украине на стороне России и называют себя „Редутами“», — говорится в расследовании.