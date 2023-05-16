«Факел», «Поток» и «Редут». «Русская служба Би-би-си» рассказала о воюющих в Украине ЧВК, связанных с «Газпромом»

Фото сделано 11 мая на российской позиции под Бахмутом после боя. Кепка, вероятно, принадлежала одному из наемников, воюющих в Украине Serhii Nuzhnenko / Radio Liberty / Scanpix / LETA

Помимо ЧВК Вагнера в российском вторжении в Украину задействованы частные военные компании, которые, скорее всего, связаны с «Газпромом». Как напоминает «Русская служба Би-би-си», о существовании таких ЧВК в апреле в одном из интервью говорил Евгений Пригожин.

«Те люди, которые имеют деньги, считают, что это офигенная тема сейчас — собрать ЧВК. Поэтому они начинают плодиться. Газпромовская ЧВК „Поток“, ЧВК [миллиардера Андрея] Бокарева, ЧВК „Редут“ — каждой твари по паре», — рассказывал основатель ЧВК Вагнера. Пригожин утверждал, что наемников из других ЧВК отправляют прикрывать фланги под Бахмутом, где наступает «Вагнер», но они вынуждены бросать позиции из-за плохой подготовки и снабжения, а также из-за отсутствия «командиров тактического звена». При этом, говорил Пригожин, основатели таких ЧВК «отчитываются в Кремле», а наемники в этих компаниях получают огромные зарплаты.

Как воюет сама ЧВК Вагнера

«Медуза» подробно разбирает тактику ЧВК Вагнера Почему наемники воюют эффективнее, чем российская армия? (Спойлер: одна из главных причин в том, что они используют заключенных как пушечное мясо)

Как воюет сама ЧВК Вагнера

«Медуза» подробно разбирает тактику ЧВК Вагнера Почему наемники воюют эффективнее, чем российская армия? (Спойлер: одна из главных причин в том, что они используют заключенных как пушечное мясо)

Дочернее предприятие «Газпрома» «Газпромнефть» в начале 2023 года получило разрешение от премьер-министра РФ Михаила Мишустина на создание «частной охранной организации» (ЧОО). Как пишет «Би-би-си», ее создали в Омске под названием «Газпромнефть охрана» и под руководством бывших высокопоставленных сотрудников МВД и ФСБ.

Официальных подтверждений связи «Газпромнефть охраны» и ЧВК «Поток» нет, отмечает «Би-би-си», однако есть косвенные ее доказательства. Так, в апреле на канале одного из российских «военкоров» появилось видеообращение «бойцов батальона „Поток“», в котором утверждалось, что он был создан «Газпромом» из «сотрудников ведомственной охраны», отправлен в район Бахмута и сменил там на позициях на флангах наемников ЧВК Вагнера. Наемники жаловались на плохое руководство и снабжение, а также упоминали, что в Украину их отправили под командованием ЧВК «Редут», которую тоже упоминал Пригожин.

О том, что «Поток» находится под командованием ЧВК «Редут», говорится в записи допроса российского пленного, появившейся в конце апреля — начале мая. В видео пленный, представляющийся уроженцем Оренбурга Александром Ткаченко, рассказывает, что в составе «Газпрома» есть еще две ЧВК — «Факел» и «Пламя» — и их контролирует Министерство обороны РФ.

Судя по информации на странице Александра Ткаченко в соцсетях, которую обнаружила «Би-би-си», он работал в компании «Газпром добыча Оренбург». Должность Ткаченко не указана, но, судя по его подпискам, он был связан с вневедомственной охраной газового монополиста.

ЧВК «Редут», которую упоминают и Пригожин, и наемники «Потока», существует уже несколько лет и ранее занималась охраной Геннадия Тимченко в Сирии, пишет «Би-би-си». До недавнего времени «Редут» считался небольшой структурой по сравнению с ЧВК Пригожина, однако несколько месяцев назад, пишет «Би-би-си», начали появляться сообщения, что компания активно вербует наемников и участвует в боях в Украине.

Некоторые провоенные блогеры и журналисты намекают на связь «Редута» с Минобороны РФ. «Якобы „Газпром“ создал три ЧВК: „Пламя“, „Поток“ и „Факел“. Туда набирают добровольцев и передают в подчинение Минобороны. Не знаю, так это или нет, и каково у них будущее, тоже не знаю», — цитирует «Би-би-си» апрельское интервью военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца.

О масштабах потерь ЧВК, связанных с «Газпромом», известно немного, пишет «Би-би-си». Единственный участник подразделения «Поток», гибель которого официально признали власти, — житель Кабардино-Балкарии Эраст Яковенко. Как установили журналисты, Яковенко работал старшим охранником в одной из структур «Газпрома» — филиале «Южного межрегионального управления охраны».

Официально ни Министерство обороны РФ, ни «Газпром», отмечает «Би-би-си», существование ЧВК, связанных с газовым монополистом, не признают.

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Подробнее о роли ЧВК Вагнера в войне

Грубо говоря, мы начали войну Как отправка ЧВК Вагнера на фронт помогла Пригожину наладить отношения с Путиным — и что такое «собянинский полк». Расследование «Медузы» о наемниках на войне в Украине