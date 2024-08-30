Школьные линейки в Москве ради «безопасности детей» проведут в помещениях. Родителей на них не пустят

В Москве праздничные линейки, посвященные началу учебного года, проведут не как обычно на улицах, а в помещениях. При этом родители на них присутствовать не будут. Об этом пишет РБК со ссылкой на трех учителей московских школ. Первым о смене формата линеек сообщил телеграм-канал Baza.

О том, что линейки перенесут в закрытые помещения, также рассказала родителям директор школы в Некрасовке на юго-востоке Москвы Майя Булаева во время прямого эфира во «ВКонтакте». «В этом году формат будет несколько нетрадиционным: все линейки, в том числе и сама главная линейка для первых и 11 классов, пройдут в помещениях. Это, я думаю, будет сделано абсолютно во всех школах нашего города», — приводит ее слова РБК.

По словам Булаевой, такое решение связано с безопасностью детей. Школа в Некрасовке будет вести онлайн-трансляцию линейки. Учитель истории школы в Зеленограде Александр Оджо также сообщил, что решение продиктовано «вопросами безопасности». Еще один учитель сказал РБК, что формально проведение линейки в помещении объясняют слишком жаркой погодой.

В пресс-службе заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой заявили, что расскажут «все по части образования» на пресс-конференции, которая пройдет 30 августа.

Baza писала, что в некоторых школах линейки решили отменить. В этом случае школьники сразу пойдут на первый урок — «Разговоры о важном». Затем у них будет классный час, после чего уроки по расписанию.

О смене формата школьных линеек ранее объявили власти некоторых российских регионов. В частности, в Ростовской области линейки проведут в закрытых помещениях в связи с запретом на проведение мероприятий на открытом воздухе. Аналогичное решение приняли власти Брянской области. Оба региона граничат с Украиной и регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников.

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