Бывший футболист «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев призвал ВСУ «убивать мирное население» в Курской области. Там живут его родители В России возбудили дело о призывах к терроризму

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего футболиста московского «Локомотива» и сборной Украины Александра Алиева. Расследование ведут по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (часть 2 статьи 205.2 УК), сообщает пресс-служба московского управления СК 30 августа.

«По данным следствия, не позднее 30 августа 2024 года Алиев публично разместил видеоролик в открытом доступе для неограниченного круга лиц на одном из видеохостингов, в котором совершил призыв к осуществлению террористической деятельности на территории Курской области», — заявили в Следственном комитете.

В ведомстве добавили, что московские следователи и полицейские «выявили и пресекли» противоправную деятельность Алиева (каким образом, не уточняется). Следственный комитет объявил Алиева в розыск.

Алиев записал видео после массированных ударов войск РФ по Украине. Он призвал «убивать мирное население так, как они делают»

В соцсетях утром 30 августа начало широко распространяться видео из инстаграма Алиева, опубликованное 28 августа. На записи Алиев едет за рулем автомобиля и обращается к украинским военным.

Всем привет. Как вы знаете, сегодня ночью, утром эта нечисть обстреляла всю нашу Украину. Я хочу попросить пацанов, которые находятся на передовой, которые продвигаются дальше в Курской области: пацаны, самое главное — берегите себя, продвигайтесь дальше и убивайте эту нечисть, убивайте мирное население так, как они делают с нашими женщинами, нашими невинными детками. Самое главное вам желаю — здоровья, берегите себя. И нас украинцев не сломить! Слава Украине! Слава !

Алиев записал обращение после того, как российские военные 26 и 27 августа нанесли массированные удары по Украине, применив ракеты и беспилотники. Удар 26 августа стал самым масштабным за время войны, российские силы применили 127 ракет и 109 ударных дронов. При этом о крупных обстрелах 28 августа, когда Алиев записал видео, не сообщалось.

После того, как на видео Алиева обратили внимание СМИ (и его начали критиковать), утром 30 августа бывший футболист написал в сторис в инстаграме «Петушня взбунтовалась» и поставил три смеющихся смайлика. В новой видеозаписи, опубликованной в сторис, Алиев заявил, что получил много сообщений с угрозами. По его словам, в начале полномасштабной войны он также получал угрозы: «Мы тебя убьем» и «Мы твоих родителей зарежем».

Внимание. В следующем абзаце есть одно матерное слово.

«Мне так все равно. Кого вы хотите испугать? Меня, что ли? Пишете „Оглядывайся ходи“. Где мне оглядываться? В Украине мне оглядываться? Когда я на приезжаю, я всегда смотрю назад. Всегда, запомните. Кого бояться? Вас, чертей, блядь? Так что: петушки взбунтовались», — заявил Алиев. В видео он несколько раз назвал своих критиков «парашей».

Александр Алиев — уроженец России. Его родители живут в Курске, он с ними не общается

Александр Алиев родился в 1985 году в Хабаровске в семье военного летчика. Он играл за юношеские команды Курска и Орла, а также занимался в академии московского «Спартака». В 1999 году Алиев переехал в Киев, где присоединился к молодежной академии киевского «Динамо». В разные годы Алиев выступал за киевское «Динамо» (2005-2010), московский «Локомотив» (2010), махачкалинский «Анжи» (2014-2015). Выступал за сборную Украины с 2008 по 2012 годы. Завершил профессиональную карьеру в 2019 году. В 2020 году дебютировал в боксе, но потерпел поражение.

По данным российских СМИ, родители Алиева живут в Курске. Мать спортсмена заявила телеграм-каналу Shot, связанному с Life, что не общается с сыном: «Вообще не знаю ничего. Не держу связь, и все». Отец футболиста Александр Алиев-старший, сказал телеканалу RT: «С нами он не общается, нам он не звонит». Он добавил, что сын перестал общаться с семьей 28 февраля 2022 года, то есть вскоре после начала полномасштабной войны.

В СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что Алиев злоупотребляет алкоголем, он признавал, что у него были такие проблемы. Алиев — ковид-диссидент, во время пандемии называл коронавирус «фейком».

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Фото на обложке: страница Александра Алиева в Instagram