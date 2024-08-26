Россия атаковала Украину, применив более 100 ракет и около 100 дронов. Под ударом Киевская ГЭС и другие объекты энергетики Это ответ на наступление ВСУ в Курской области

Жители Киева укрываются в метро во время российской воздушной атаки, 26 августа 2024 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Вооруженные силы России 26 августа нанесли массированный удар по Украине, применив различные типы ракет и ударные беспилотники. Атака на Украину началась ночью, около 00:50, когда в небе заметили первые ударные дроны «Шахед», следует из сообщения Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Атака продолжалась в течение ночи и утра, кроме того, Воздушные силы сообщали о движении российских беспилотников днем 26 августа. Судя по карте движения ракет и беспилотников, которую опубликовали украинские СМИ, ночью и утром под удар в основном попали западные, восточные и центральные регионы Украины. Воздушная тревога в Киеве продолжалась около восьми часов, в 14:21 в городе вновь объявили тревогу из-за угрозы атаки беспилотников, примерно через 20 минут ее отменили.

Целью атаки стали объекты энергетики, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, Россия «не оставляет планов лишить украинцев света». Министр отметил, что в Украине ввели режим экстренных отключений электроэнергии. «Ситуация сложная, последствия атак уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией», — сообщил Галущенко утром 26 августа. Всего в результате российской атаки пострадали 15 областей, в некоторых регионах повреждены энергетические объекты, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Судя по сообщениям региональных властей, объекты энергетики, а также объекты инфраструктуры повреждены в Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской, Киевской, Львовской, Ровенской, Винницкой, Одесской и Ивано-Франковской областях.

В Киевской области, по данным властей, повреждены два энергетических объекта. Один из них — в Вышгороде, в нескольких километрах от Киева. Украинские медиа опубликовали видеозаписи, предположительно, снятые на поврежденной Киевской ГЭС. Как пишет УНИАН, повреждены проезжая часть дамбы и машинный зал. Глава Пирновской объединенной территориальной общины Сергей Книжников сообщил, что проезд по дамбе в обе стороны перекрыт.

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко сообщил, что плотине Киевской ГЭС ничего не угрожает. «Разрушить ее ракетами невозможно», — заявил Коваленко.

В сети также опубликовали видеозапись, предположительно снятую возле Киевской ГЭС. На кадрах ракета падает в воду Киевского водохранилища.

Внимание. На видео есть мат.

Под обстрелом оказались жилые дома. Власти регионов Украины сообщили, что из-за массированного удара повреждены многоквартирные и частные дома, объекты железной дороги, автомобили, склады и другие мирные объекты. В Полтавской области под обстрел попал промышленный объект.

В Луцке Волынской области из-за падения беспилотника поврежден многоквартирный дом. В сети появилась видеозапись из Луцка, на которой видно, как дрон врезается в крышу жилого дома.

ГСЧС Украины опубликовала фотографии с последствиями попадания дрона по дому в Луцке.

В результате массированного удара войск РФ есть погибшие и раненые. По сообщениям региональных властей, один человек погиб в Волынской области, один — в Днепропетровской, один — в Запорожской, один — в Житомирской, один — в Харьковской. В Волынской и Полтавской областях ранены по пять человек, в Одесской — четыре, в Николаевской — три, в Ивано-Франковской — три. В ГСЧС и МВД Украины пока не сообщали общие данные о погибших и раненых в результате удара. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате случившегося пострадали десятки человек.

Россия нанесла по Украине один из крупнейших комбинированных ударов, заявил Владимир Зеленский. По его словам, российские войска применили более сотни ракет различных типов и около сотни ударных беспилотников типа «Шахед». Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, в атаке участвовали дроны, 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, четыре корабля — носителя ракет «Калибр», шесть стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, три истребителя МиГ-31К с ракетами «Кинжал», а также ракетные комплексы, запускавшие баллистические ракеты.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, традиционно комментирующий последствия атак, на момент публикации заметки не делал никаких заявлений, поскольку российская атака на Украину продолжалась.

Зеленский, комментируя атаку, заявил, что Путин — «больное существо». Об этом президент Украины сказал в видеообращении к украинцам, выпущенном днем 26 августа.

Путин себе не изменяет: это больное существо — всем уже давно понятно. Но так же понятно: он может делать только то, что мир ему позволяет делать. Слабость, недостаточность решений в ответ питает террор. И каждый лидер, каждый наш партнер знает, какие сильные решения нужны, чтобы всю эту войну прекратить, и прекратить справедливо. Не может быть в Украине ограничений в дальнобойности, когда у террористов нет таких ограничений. Не может быть у защитников жизни ограничений в оружии, когда Россия использует и собственное оружие всех типов, и «шахеды», и баллистику из Северной Кореи. Америка, Британия, Франция, другие партнеры имеют силу, чтобы помочь нам остановить террор. Нужны решения.

Офіс Президента України

Во время атаки на Украину в воздушное пространство Польши залетел пока не идентифицированный объект, который, вероятно, упал на польской территории. Об этом сообщило оперативное командование польской армии, пишет «Радио Свобода». Предполагается, что это ракета или беспилотник. Объект пересек воздушную границу в районе украинского города Червоноград Львовской области и исчез с экранов радаров, пролетев 25 километров над польской территорией. Предполагается, что объект упал в районе приграничного города Тышовце, ведутся поиски.

Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска атаковали объекты энергетики, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины. Представитель министерства прокомментировала атаку по Украине во время ежедневного брифинга для журналистов. По его словам, российские военные «нанесли массированный удар высокоточным оружием» по критически важным объектам энергетической инфраструктуры.

В министерстве утверждают, что целями атаки стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. Кроме того, под удар, по данным ведомства, попали газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, которые обеспечивают работу газотранспортной системы Украины. Помимо этого, заявили в министерстве, под обстрел попали аэродромы в Киевской и Днепропетровской областях, на которых хранились «авиационные средства поражения», переданные Украине западными странами.

«Все назначенные цели поражены, в результате отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения», — заявили в Минобороны России.

Россия атаковала Украину в ответ на наступление ВСУ в Курской области, заявил телеграм-каналу Shot глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, удар ВС РФ по Украине — «это в том числе ответ на провокацию ВСУ в Курской области». Картаполов заявил, что будет продолжение.

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