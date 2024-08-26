Россия нанесла массированный удар по объектам энергетики Украины. Атака затронула 15 областей

Российские войска атаковали Украину ракетами и дронами. Воздушная тревога утром 26 августа объявлялась по всей территории страны.

Целью удара, по словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, стали объекты энергетической инфраструктуры. «Ситуация сложная, последствия атак уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией», — сообщил он. Компания «Укрэнерго» распорядилась ввести экстренные отключения света в связи с атакой.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате российской массированной атаки пострадали 15 областей. «Враг применил разные виды вооружения: БПЛА, крылатые ракеты, „Кинжалы“. Есть раненые и погибшие. Искренние соболезнования родным и близким», — написал он в телеграм-канале.

В Луцке в Волынской области в ходе атаки поврежден многоквартирный дом и объект инфраструктуры, известно об одном погибшем, сообщил глава областной военной администрации Игорь Полищук.

В Запорожской области в результате российской атаки погиб мужчина. Еще один мирный житель погиб в Днепропетровской области, сообщили местные власти.

В Житомирской области повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры. Погибла одна мирная жительница.

В Киевской области повреждены инфраструктурные объекты, а также несколько частных домов. Ранен один человек.

В Полтавской области в результате обстрела промышленного объекта ранены пять человек. Во Львовской, Ровенской и Винницкой областях зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры.

В Одесской области повреждена энергетическая и гражданская инфраструктура, сообщает местная администрация. Ранены четыре человека, в том числе десятилетний ребенок. В Николаевской области ранены три человека.

В Ивано-Франковской области, по данным властей, поврежден объект инфраструктуры, трое пострадавших.

В Киеве силы ПВО уничтожили «примерно полтора десятка ракет» и около 15 беспилотников, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, обошлось без разрушений и пострадавших. «Но из-за ракетной атаки Укрэнерго распорядилось ввести экстренные отключения света», — добавил Попко.

Обновлено. Минобороны РФ объявило, что утром 26 августа российские войска нанесли «массированный удар высокоточным оружием» по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. «Все назначенные цели поражены», — утверждают в ведомстве.

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