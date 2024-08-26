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Война Девятьсот пятнадцатый день. Хроника «Медузы»
Прямой эфир
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 25 августа читайте здесь.
Российские власти регулярно отчитываются о развитии туризма в Крыму. Летом 2024 года туроператоры объявили, что спрос на отдых в Крыму вырос на 50%, а назначенные Россией власти полуострова говорили о росте числа туристов на 25%. Россияне продолжают приезжать в Крым, несмотря на постоянные перекрытия моста, связывающего полуостров с Краснодарским краем, и удары, которые украинские войска наносят по крымским военным аэродромам и портам. «Медуза» публикует фотографии, показывающие, как выглядит туристический сезон на полуострове во время войны.
Главное за ночь и утро
- Украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс. В Саратове дрон врезался в 38-этажный жилой комплекс Volga Sky, одна местная жительница госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Всего пострадали четыре человека. В Энгельсе беспилотник попал в многоэтажный дом на улице Пушкина, пострадавших нет.
- В Волгоградской области в результате падения обломков беспилотников повреждены жилой дом и два нежилых строения в Еланском районе, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Пострадавших, по его словам, нет.
- В Ярославской области дрон, уничтоженный на подлете к городу, пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод, сообщил глава региона Михаил Евраев. Разрушений и пострадавших нет.
- Минобороны России отчиталось о 20 украинских беспилотниках, сбитых за ночь и утро над российскими регионами. Девять дронов атаковали Саратовскую область, по три Курскую и Брянскую области, по два — Белгородскую и Тульскую области и еще по одному —Орловскую, Рязанскую и Ярославскую области.
- Российские войска атаковали Украину дронами и ракетами. В Киеве работала ПВО, в нескольких районах начались перебои со светом и водой, сообщил мэр города Виталий Кличко. В Луцке поврежден объект инфраструктуры, известно об одном погибшем, сообщил глава областной военной администрации Игорь Полищук. Взрывы были также слышны в Харькове, Одессе, Днепре, Житомире, Кривом Роге, Львове. «Укрэнерго» объявила о введении экстренных отключений света по всей стране.
Что еще:
- В Краматорске в результате удара по отелю, нанесенному российскими войсками накануне, погиб советник по безопасности, сопровождавший журналистов Reuters Райн Эванс, гражданин Великобритании. Группа журналистов в составе шести человек остановилась в отеле «Сапфир», двое из них получили ранения при ударе, говорится в заявлении Reuters.