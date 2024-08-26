Война Девятьсот пятнадцатый день. Хроника «Медузы»

Российские власти регулярно отчитываются о развитии туризма в Крыму. Летом 2024 года туроператоры объявили, что спрос на отдых в Крыму вырос на 50%, а назначенные Россией власти полуострова говорили о росте числа туристов на 25%. Россияне продолжают приезжать в Крым, несмотря на постоянные перекрытия моста, связывающего полуостров с Краснодарским краем, и удары, которые украинские войска наносят по крымским военным аэродромам и портам. «Медуза» публикует фотографии, показывающие, как выглядит туристический сезон на полуострове во время войны.

фотохроника войны

В Крым продолжают приезжать туристы, несмотря на войну. Как выглядит курортный сезон 2024 года на аннексированном полуострове. Фотографии

фотохроника войны