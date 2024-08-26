Суд в Москве вынес заочный приговор украинскому дипломату Петру Врублевскому из-за слов об убийстве русских

Басманный суд Москвы вынес заочный приговор бывшему послу Украины в Казахстане Петру Врублевскому, признав его виновным по статье о возбуждении ненависти или вражды (пункт «а» части 2 статьи 282 УК). Об этом вечером 26 августа сообщила в телеграм-канале пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

По решению суда Врублевский приговорен к шести годам лишения свободы. Врублевский находится за пределами России, поэтому срок заключения будет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или с момента задержания в РФ.

Уголовное дело возбудили из-за интервью Врублевского, которое он дал в августе 2022 года, когда занимал пост посла Украины в Казахстане. В интервью он, в частности, сказал: «Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям».

МИД Казахстана в октябре 2022 года вызвал Петра Врублевского и выразил ему протест, но не стал высылать из страны. Действия властей Казахстана раскритиковали в министерстве иностранных дел РФ, после чего в МИД Казахстана вызвали уже российского посла. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский уволил Врублевского с поста посла.