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Война Девятьсот четырнадцатый день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 24 августа читайте здесь.
Главное за ночь и утро
- Пять человек погибли в Ракитянском районе Белгородской области в результате обстрела, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, 12 человек получили ранения, из них шестеро находятся в тяжелом состоянии, в том числе 16-летняя девочка. Еще два населенных пункта Белгородского района, села Петровка и Соловьевка, по словам Гладкова, подверглись атакам беспилотников. Повреждены несколько домов и автомобилей.
- Россия в ночь на 25 августа нанесла ракетные удары по нескольким городам и районам Украины. Как сообщает Генштаб ВСУ, Россия выпустила по территории Украины девять беспилотников «Шахед», две ракеты, выпущенные из комплекса «Искандер», и шесть авиаракет Х-59/Х-69. Большинство ракет, как утверждается, не достигли своих целей, а восемь из девяти дронов были сбиты.
- В Краматорске в результате российского обстрела разрушена гостиница и повреждена многоэтажка. Администрация Донецкой области сообщает о трех пострадавших — журналистах из Украины, США и Великобритании. В Харькове и Чугуеве в результате российского обстрела ранены пять человек, в том числе двое детей.
- Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о «первом успешном боевом применении» нового оружия — украинской дальнобойной ракеты-дрона «Паляница». Президент заявил, что на разработку ушло полтора года. Предполагается, что ракета-дрон сможет поражать цели на российских военных аэродромах.