Война Девятьсот четырнадцатый день. Хроника «Медузы»

Здравствуйте. Сегодня 914-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этой хронике «Медуза» продолжит следить за боевыми действиями и связанными с войной событиями в остальном мире.

Хроника предыдущего дня войны

Война Девятьсот тринадцатый день. Хроника «Медузы»

Хроника предыдущего дня войны