В Краматорске под российский удар попал отель. Пострадали четверо журналистов Reuters, один пропал без вести

Российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску в Донецкой области в ночь на 25 августа, сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин. По его словам, под удар попал отель.

В результате ракетного удара ранения получили четыре человека, а один находится под завалами, рассказал Филашкин. Все пострадавшие — журналисты агентства Reuters, граждане Украины, США, Латвии и Германии. Под завалами находится журналист из Великобритании.

Филашкин не раскрыл название гостиницы, по которой нанесли удар, но, судя по фотографии поврежденного здания, это ресторанно-гостиничный комплекс «Сапфир».

В офисе генпрокурора Украины сообщили, что российские войска в 22:35 24 августа ударили по Краматорску ракетой, выпущенной, предположительно, из комплекса «Искандер-М». Помимо гостиницы также повреждены жилые дома.

Как сообщило агентство Reuters, под удар попал отель «Сапфир», в котором остановилась команда Reuters из шести человек. В сообщении агентства сказано, что один сотрудник числится пропавшим без вести, двое госпитализированы, а трое других сотрудников «найдены».

В Госслужбе по ЧС Украины заявили, что в результате удара двухэтажное здание частично разрушено. К 11 утра спасатели разобрали 60 тонн строительных конструкций. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Донецкая областная прокуратура начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины).

Читайте также

Война Девятьсот четырнадцатый день. Хроника «Медузы»

Читайте также

Война Девятьсот четырнадцатый день. Хроника «Медузы»