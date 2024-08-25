The Washington Post: с начала наступления ВСУ в Курской области в плен попали не менее 247 российских солдат

Украинские военные с момента наступления в Курской области взяли в плен более 240 российских солдат, сообщила газета The Washington Post 25 августа.

Журналисты издания проанализировали более 130 фотографий и видеозаписей, сделанных с начала наступления 6 августа. В своем анализе они учитывали видеозаписи из соцсетей, которые сняли украинские военные, а также снимки, сделанные фотографом The Washington Post в тюрьме, где содержали пленных российских солдат.

На верифицированных кадрах журналисты WP обнаружили 247 российских пленных. В семи видеозаписях, изученных изданием, пленные называют себя призывниками. Газета отметила, что журналисты проверили не все фото и видео с пленными, которые продолжают появляться в сети, и сделала вывод, что реальное число российских солдат, попавших в плен в ходе наступления ВСУ, «гораздо выше».

The Washington Post приводит два примера массового пленения россиян. Так, на видеозаписях, снятых в приграничном селе Свердликово в Суджанском районе Курской области, показаны по меньшей мере 29 российских солдат. На других видеозаписях, снятых в районе пограничного перехода «Суджа», показаны не менее 40 российских солдат, взятых в плен.

Газета привела данные начальника тюрьмы на северо-востоке Украины, где содержались российские солдаты, попавшие в плен в ходе операции ВСУ. Он сообщил корреспонденту издания, что за последние 10 дней через тюрьму прошли 320 россиян, которых отправили в другие лагеря в Украине. По словам начальника тюрьмы, около 80% из них — это солдаты срочной службы.

Власти Украины и России не сообщали о том, сколько российских солдат оказались в плену в ходе наступления ВСУ в Курской области.

За два месяца до наступления ВСУ в Курской области, 5 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что в Украине в плену находятся 1348 россиян, в России — 6465 украинцев. The Washington Post указывает, что число новых пленных, взятых в ходе операции ВСУ в Курской области, может составлять значительную часть всех российских пленных, содержащихся в Украине.

Россия и Украина 24 августа провели обмен военнопленными по формуле 115 на 115. Киев передал Москве российских военнослужащих, попавших в плен в Курской области, заявили в Минобороны РФ. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова уточнила, что все освобожденные российские военные — срочники, большинство из которых — попали в плен в Курской области. «Важные истории» подсчитали, что после обмена в украинском плену остались не менее 19 российских срочников, плененных в Курской области, а еще 66 числятся пропавшими без вести.

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