Это первый обмен после начала наступления ВСУ в Курской области — и 55-й по счету, по данным украинских властей

24 августа Минобороны РФ сообщило, что Россия и Украина провели обмен военнопленными: в Россию вернулись 115 российских военнослужащих, попавших в плен в Курской области. Позже уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова написала, что в Россию также вернули 115 солдат срочной службы: по ее данным, «большинство» из них попали в плен в Курской области. Обмен прошел при посредничестве ОАЭ, заявили в Минобороны. Сейчас российские военные, освобожденные в ходе обмена, находятся в Беларуси. Их доставят в Россию после лечения и реабилитации, утверждает ведомство.

Что известно о срочниках, которые находились в Курской области?

Военный эксперт «Медузы» Дмитрий Кузнец напоминает, что созданная в 2023 году — после рейдов отрядов ГУР Украины в Белгородскую область — группировка прикрытия границы комплектовалась в том числе срочниками (в связи с тем, что большая часть военнослужащих контрактной службы задействована в боевых действиях на территории Украины): Солдаты срочной службы составляли основу «полков прикрытия границы» — относительно слабых подразделений, чьи позиции были растянуты вдоль всей границы России и Украины. Позже эти полки были включены в состав группировки «Север», которая в начале мая 2024 года начала наступление на Харьков и Волчанск. На территорию Харьковской области срочников не отправляли, они по-прежнему занимали укрепленные пункты у границы. Также начиная с весеннего призыва 2024 года срочниками разрешили комплектовать подразделения пограничной службы ФСБ. ВСУ после начала вторжения в Курскую область опубликовали несколько видео, в которых запечатлены пленные военнослужащие срочной службы, в основном из состава 488-го полка прикрытия границы. Всего ВСУ показали более сотни пленных; сколько среди них было срочников, определить по этим кадрам нельзя. Также известно (из видео, опубликованного российскими каналами), что срочники находились на позициях в городе Судже. Позже город был занят ВСУ, но часть срочников смогли покинуть позиции и были эвакуированы.

В свою очередь Украине переданы 115 военных — эту информацию подтвердил президент Владимир Зеленский. По его словам, в Украину вернулись военные Национальной гвардии, Вооруженных сил, Военно-морских сил и Государственной пограничной службы. Украинские власти называют обмен пленными 55-м по счету. Украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что все вернувшиеся в страну военнослужащие — это тоже срочники, в том числе попавшие в плен в первые месяцы полномасштабного российского вторжения . Среди них девять человек, приговоренных российским судом к лишению свободы. Также освобождены военные моряки, три пограничника и 82 участника обороны Мариуполя (как пишет Координационный штаб, из них полсотни защищали «Азовсталь»). Кроме того, в Украину вернутся шесть человек из гарнизона охраны Чернобыльской атомной станции, а также военнослужащие, защищавшие Киевскую, Донецкую, Херсонскую и Луганскую области.

Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными Пресс-служба президента Украины

Это первый обмен военнопленными между Россией и Украиной с тех пор, как ВСУ начали наступление в Курской области в начале августа. «Русская служба Би-би-си» сообщала, что как минимум 81 российский срочник перестал выходить на связь с родственниками с начала наступления ВСУ в Курской области и как минимум 38 призывников попали в плен. Журналисты установили имена пропавших военнослужащих на основании анализа открытых данных. Большинство из них служили в 488-м гвардейском мотострелковом полку Сухопутных войск РФ, дислоцированном в Клинцах Брянской области. Последние несколько месяцев срочники этого полка находились на приграничных позициях в Курской области.

Издание «Важные истории» по роликам в соцсетях идентифицировало 25 российских призывников, которых захватили в плен во время наступления ВСУ в Курской области. Позднее «Русская служба Би-би-си» установила имена еще 13 россиян, которые появлялись на видео с пленными. Их призвали на срочную службу из Коми, Дагестана и Ярославской области.

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Судя по данным журналистов, некоторые срочники, захваченные ВСУ в Курской области, все еще находятся в плену

Вскоре после обмена украинское движение опубликовало список, в котором, как утверждается, перечислены имена 115 срочников, вернувшихся в Россию. «Наш выход» также опубликовал видеоролик, на котором, как утверждается, показаны российские срочники перед обменом. Как пишут представители движения, российских срочников обменяли «благодаря неутомимым усилиям матерей, которые не остались в стороне, а искали своих сыновей», обращаясь в «Хочу найти» — украинский государственный проект по предоставлению информации о военнопленных, пропавших без вести, и погибших военнослужащих армии РФ. Кроме того, движение «Наш выход» якобы предоставило возможность 68 российским срочникам связаться с родными по видеосвязи.

Власти Украины и РФ на момент публикации материала не комментировали список, опубликованный «Нашим выходом», — его подлинность не подтверждена. Однако издание «Медиазона» обратило внимание, что среди имен предполагаемых срочников есть 19-летний Александр Овчинников из Ивановской области. Его мать Валентина рассказывала «Медиазоне», что руководство воинской части отказывалось говорить ей, попал ли он в плен. Других пропавших при вторжении в Курскую область срочников, с родственниками которых говорила «Медиазона», в обменных списках нет.

Издание «Верстка» также сообщает, что не все российские срочники, которых взяли в плен в Курской области, были обменяны 24 августа . Мать одного из взятых в плен срочников по имени Екатерина рассказала «Верстке», что не нашла своего сына в опубликованных списках — по ее словам, он позвонил ей 19 августа и сообщил, что находится в плену. Сына Екатерины отправили в Суджанский район из военной части № 12721.

В списках «Нашего выхода» также нет 19-летнего срочника Владислава Аппеля, попавшего в плен в Курской области. «Медуза» 14 августа поговорила с бабушкой Владислава, Наталией Аппель, — по ее словам, внук перестал выходить на связь после начала наступления ВСУ. При этом в Минобороны родственникам Аппеля говорили, что срочник не числился ни в списках убитых, ни среди попавших в плен.

Интервью Наталии Аппель

«Зачем их держали так близко к границе? Зачем?» 19-летний Владислав Аппель — один из срочников, встретивших наступление ВСУ в Курской области. Сейчас он числится пропавшим без вести. Вот рассказ его бабушки

Интервью Наталии Аппель

«Зачем их держали так близко к границе? Зачем?» 19-летний Владислав Аппель — один из срочников, встретивших наступление ВСУ в Курской области. Сейчас он числится пропавшим без вести. Вот рассказ его бабушки

Двое попавших в плен срочников, с родными которых поговорило издание «7×7», тоже не попали в опубликованные списки. Это Максим Хямяляйнен из Коми и Данил Колесников из Белгородской области. Родным Колесникова говорили в военкомате, что срочников обменяют в первую очередь, потому что они «жизни не видели и не за деньги там [на войне] оказались». Запись допроса Хямяляйнена и Колесникова 6 августа, в первый день атаки ВСУ на Курскую область, опубликовало украинское издание УНИАН. Военнослужащие заявили, что просили командование вывезти их из-под обстрелов.

Минобороны РФ не сообщало, сколько солдат срочной службы попали в плен, пропали без вести и погибли во время наступления ВСУ в Курской области. 16 августа издание The Washington Post опубликовало репортаж из украинской тюрьмы, в которой содержали россиян, взятых в плен в Курской области. Начальник тюрьмы рассказал журналистам, что за первые 10 дней наступления ВСУ через тюрьму якобы прошло 320 российских пленных, из которых только 20% (около 60 человек) были контрактниками, а большинство — срочниками. «Агентство» отмечает, что, если доверять источнику издания, больше половины сдавшихся в Курской области срочников могли остаться в украинском плену.

Срочникам, которые проходят службу, все еще грозит опасность. Российские пропагандисты и «военкоры» отказываются помогать их родным

Российские правозащитники сообщали, что срочников из разных регионов РФ привлекают к обороне Курской области. По информации издания «Агентство», срочников 80-й мотострелковой дивизии из Мурманской области, принявших присягу, готовили к переброске в Курскую область. 24 августа «Верстка» писала, что эвакуированных с границы в Курской области срочников снова отправили на приграничные территории после давления и угроз. Их больше недели держали в воинской части под Курском, принуждали подписывать контракты и запугивали тюрьмой, рассказала «Верстке» мать одного из срочников.

Родственники срочников жаловались в соцсетях, что не могут получить информацию о них ни в военкоматах, ни в воинских частях. Издание «Люди Байкала» сообщало, что командование отбирает у срочников, находящихся в Курской области, любые телефоны — и кнопочные, и смартфоны. Кроме того, родственники срочников рассказывали «Важным историям», что в Минобороны РФ им не дают никакой информации о судьбе призывников. Однако с родителями связывались Z-активисты, называющие себя «добровольными помощниками». Они объясняли, что о пленении, гибели и пропаже срочников не нужно говорить публично, чтобы не «подыгрывать» украинцам и не идти на конфронтацию с российской властью.

Родственники пропавших срочников также обращались за помощью в огласке к пропагандистам, но те помогать побоялись. Среди них были сотрудник «Комсомольской правды» Александр Коц, Z-блогер Семен Пегов, военный пропагандист ВГТРК Евгений Поддубный, сотрудник «Известий» Эмиль Тимашев, блогер Юрий Подоляка и портал Ura.ru, пишут «Важные истории».

Журналисты Ura.ru указали родителям на статью о «военных фейках». Пропагандистка Анастасия Кашеварова обещала родственникам, что вместе с депутатом Госдумы Шамсаилом Саралиевым составит списки на обмен, но затем обвинила самих срочников в том, что ВСУ прорвали границу. Кроме того, командир отряда спецназа «Ахмат» обращался к родителям срочников — и заявил, что они должны воевать. Алаудинов сказал, что «реально не понимает» родителей солдат-срочников, которые говорят, что их дети не заключали контракты с министерством обороны и получают «маленькие зарплаты».

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