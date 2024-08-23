«Важные истории»: «военкоры» отказались помогать в поисках пропавших срочников в Курской области, Z-активисты советуют родителям молчать

Издание «Важные истории» установило по открытым данным имена 129 российских срочников, пропавших без вести или попавших в плен в августе во время операции ВСУ в Курской области.

По данным журналистов, сейчас на связь не выходят 84 призывника, находившихся в регионе в момент украинского наступления, еще 45 человек оказались в плену. В основном это солдаты 488-го мотострелкового полка из Брянской области и 252-го мотострелкового полка из Воронежской области.

«Русская служба Би-би-си» на основе собственного анализа ранее подтвердила, что в Курской области пропал 81 срочник и еще 38 попали в плен.

Как минимум трое срочников погибли в Курской области во время августовского наступления ВСУ.

Журналисты «Важных историй» поговорили с родителями некоторых пропавших военнослужащих. Родственники рассказали, что в Минобороны РФ им не дают никакой информации о судьбе призывников. Однако с родителями связываются Z-активисты, называющие себя «добровольными помощниками». Они объясняют, что о пленении, гибели и пропаже срочников не нужно говорить публично, чтобы не «подыгрывать» украинцам и не идти на конфронтацию с российской властью.

Издание приводит монолог одной из таких «помощниц», — администратора чата воинской части, Z-волонтера Светланы Заруцкой, — записанный матерью пропавшего солдата.

И в 1941 году на границе стояли срочники, и в Афганистане наши срочники воевали, и в Чечне. Когда они принимали присягу, они присягали Родине… Хохлы давят на то, что мы, твари, срочников поставили. Была проведена очень большая информационная пропаганда на настрой жителей России против своего правительства и против своего государства. Но нужно понимать: это хохлы перешли нашу границу и взяли срочников в плен, а некоторых убили. А мы, российская армия, их границ не пересекали. Нигде мы не пересекли новую границу Украины.

Родственники пропавших срочников также обращались за помощью в огласке к пропагандистам, но те помогать побоялись. Среди них были сотрудник «Комсомольской правды» Александр Коц, Z-блогер Семен Пегов, военный пропагандист ВГТРК Евгений Поддубный, сотрудник «Известий» Эмиль Тимашев, блогер Юрий Подоляка и портал Ura.ru, пишут «Важные истории».

Журналисты Ura.ru указали родителям на статью о «военных фейках». Пропагандистка Анастасия Кашеварова обещала родственникам, что вместе с депутатом Госдумы Шамсаилом Саралиевым составит списки на обмен, но затем обвинила самих срочников в том, что ВСУ прорвали границу.

«Служа на границе в воюющей стране, они были абсолютно расслаблены — по гражданке, без оружия. Посмотрите фото и видео пленных из зоны — ребята все контуженные, грязные, израненные — понятно, что боролись до последнего. Сравните с кадрами пленных из Курской области — кто в тапках, кто по гражданке, все чистенькие… Сдача в плен без боя, по халатности, пьяным — работа на врага», — написала она.

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