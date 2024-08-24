«Важные истории» подсчитали, что после обмена в украинском плену остались не менее 19 российских срочников. Еще 66 числятся пропавшими без вести

После обмена военнопленными, который прошел между Россией и Украиной 24 августа, в украинском плену остались как минимум 19 российских срочников, пишут «Важные истории».

Журналисты сопоставили список освобожденных российских срочников, опубликованный украинским движением «Наш выход» (подлинность списка не подтверждена — прим. «Медуза»), с собранными редакцией до обмена списками пленных, погибших, раненых и пропавших без вести. Так, по оценкам издания, после обмена еще 66 срочников остаются в статусе без вести пропавших.

«С учетом обмененных сегодня, оставшихся в плену, погибших, раненых и пропавших без вести можно утверждать, что в боях под Курском так или иначе пострадали около 250 солдат срочной службы», — заявили «Важные истории».

Родители срочников, попавших на обмен, рассказали «Важным историям», что Украина отдала России раненых призывников и тех, кто нуждается в лечении. Их везут в московский НИИ имени Склифосовского, после чего срочники пройдут допросы в ФСБ. После этого обещают уволить с военной службы по закону.

Издание также опубликовало поименные списки оставшихся в плену и пропавших без вести под Курском срочников.

Россия и Украина 24 августа провели обмен военнопленными по формуле 115 на 115. Киев передал Москве российских военнослужащих, попавших в плен в Курской области, заявили в Минобороны РФ. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова уточнила, что все освобожденные российские военные — срочники, большинство из которых — попали в плен в Курской области. При этом журналисты независимых российских изданий обратили внимание, что не все срочники, которых ВСУ взяли в плен в Курской области, попали в обменные списки.

Обмен между Россией и Украиной

Власти России и Украины провели обмен пленными — 115 солдат срочной службы с каждой стороны вернутся на родину Но в украинском плену все еще остаются российские срочники, захваченные в Курской области. Сколько их, неизвестно

Обмен между Россией и Украиной

Власти России и Украины провели обмен пленными — 115 солдат срочной службы с каждой стороны вернутся на родину Но в украинском плену все еще остаются российские срочники, захваченные в Курской области. Сколько их, неизвестно