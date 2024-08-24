Война Девятьсот тринадцатый день. Хроника «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 23 августа читайте здесь.
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- Бои в Курской области вынудили российские войска перебросить часть сил, но оборона ВСУ в Донбассе оказалась в кризисе. Рассказываем о ситуации на фронте в новой военной сводке.
Владимир Зеленский поздравил жителей Украины с Днем независимости страны. В обращении он заявил, что Россия не будет диктовать Украине «красные линии»
Cегодня мы отмечаем 33-й День независимости Украины. А то, что нес на нашу землю враг, теперь вернулось в его дом. И тот, кто хотел превратить наши земли в буферную зону, должен думать, чтобы его страна не стала буферной федерацией.
Зеленский также назвал Россию «террористической организацией номер один в мире», а Владимира Путина «больным дедом с Красной площади». При этом имя президента России украинский лидер не назвал.
Выцветшие глаза их начальника воспринимают весь мир серой зоной. Но мы не дадим превратить в серую зону земли, где по праву должен быть сине-желтый флаг. Не будет больной дед с Красной площади, который постоянно угрожает всем красной кнопкой, диктовать нам какие-то свои красные линии. Как жить, каким путем идти и какой выбор делать, будут для себя определять только Украина и украинцы. Потому что так работает независимость.
Главное за ночь и утро
- В Минобороны РФ заявили, что за ночь ПВО сбила семь беспилотников над Белгородской, Брянской и Воронежской областями. Пять из них, по данным ведомства, атаковали Воронежскую область.
- В Острогожском районе Воронежской области произошла детонация «взрывоопасных объектов», заявил губернатор региона Александр Гусев. Что это за «объекты», он не уточнил. Телеграм-канал Astra утверждает, что взрывы произошли на складе боеприпасов. Из одного села и одного СНТ района эвакуировали около 200 человек. В результате атаки пострадали две мирные жительницы: одна госпитализирована в тяжелом состоянии, еще одна получила ссадины и от госпитализации отказалась. Власти ввели режим ЧС в трех поселках региона.
- Два мирных жителя поселков Малиновка и Вейделевка пострадали при атаке беспилотников в Белгородской области, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. У одного из пострадавших ожог, второй госпитализирован с осколочным ранением. В Брянской области, по данным властей, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
- Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 в ночь на 24 августа атаковали юг Украины, выпустив в район острова Змеиный четыре крылатые ракеты Х-22, заявили в Воздушном командовании ВСУ «Юг». Войска РФ также нанесли удар корректируемыми авиабомбами по Херсонской области. Силы ПВО юга Украины за сутки сбили пять разведывательных беспилотника РФ, а также два ударных дрона «Ланцет».
- Politico пишет, что власти Украины намерены использовать успех наступления в Курской области, чтобы надавить на Джо Байдена и его советников с целью получить разрешение использовать высокоточные ракеты большой дальности для ударов по целям на территории России. При этом издание утверждает, что чиновники «в определенных кругах» администрации Белого дома говорили украинской стороне о том, что США однажды захотят перезагрузить отношения с Москвой, и снятие ограничений может поставить крест на подобной перспективе.
- Белый дом анонсировал новый пакет помощи Украине. В него войдут ракеты ПВО, средства для борьбы с беспилотниками, боеприпасы для артиллерийских систем HIMARS и Javelin, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, транспортные средства и другое оборудование. Стоимость поставленного вооружения составит 125 миллионов долларов.
- В преддверии Дня независимости Украины 24 августа возможны усиления российских атак на всей территории страны, сообщил МИД Германии. Чиновники призвали граждан Германии отказаться от поездок в Украину. Тех, кто находится на ее территории, призывают срочно покинуть страну. Ранее аналогичные предупреждения опубликовали посольства США и Китая.
- Тем временем президент Польши Анджей Дуда приехал в Киев для участия в праздновании Дня независимости Украины.
Что еще:
- Рейтинг Путина на фоне наступления ВСУ в Курской области пережил рекордное падение за все время войны, По данным ВЦИОМ, рейтинг одобрения деятельности президента за неделю с 12 по 18 августа снизился на 3,5 процентных пункта и достиг 73,6%. Неделей ранее, с 5 по 11 августа, этот показатель составлял 77,1%. Уровень доверия Путину в то же время снизился на 2,6 процентных пункта и составил 78,2% (неделей ранее — 80,8%).
- Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший приостановил свою предвыборную кампанию и поддержал Дональда Трампа. Политик отметил, что Трамп пригласил его в свою будущую администрацию. По словам Кеннеди, заявления Трампа о том, что он может положить конец войне в Украине, проведя переговоры с Россией, «оправдывают» поддержку его кампании.
- В Пролетарске потушили пожар, который перешел с сухой растительности на дома, заявили в МЧС России. По одной версии, которую приводило издание Shot, пожар возник из-за возгорания на местной нефтебазе — его не могут уже потушить седьмой день. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что это не так — по его словам, пожар в домах произошел из-за горения камыша и сильного ветра. В МЧС сообщили, что погибших или пострадавших нет.