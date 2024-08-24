Война Девятьсот тринадцатый день. Хроника «Медузы»

Владимир Зеленский поздравил жителей Украины с Днем независимости страны. В обращении он заявил, что Россия не будет диктовать Украине «красные линии»

Cегодня мы отмечаем 33-й День независимости Украины. А то, что нес на нашу землю враг, теперь вернулось в его дом. И тот, кто хотел превратить наши земли в буферную зону, должен думать, чтобы его страна не стала буферной федерацией.

Зеленский также назвал Россию «террористической организацией номер один в мире», а Владимира Путина «больным дедом с Красной площади». При этом имя президента России украинский лидер не назвал.