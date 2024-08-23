В Пролетарске Ростовской области (там почти неделю тушат нефтебазу) возник новый пожар. Огонь перекинулся на дома

В городе Пролетарск Ростовской области загорелись жилые дома, сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале вечером 23 августа.

В ведомстве рассказали, что в городе загорелась сухая растительность, после чего «огонь перешел на жилые строения». В тушении пожара участвуют 40 спасателей и 12 единиц техники.

Телеграм-канал Shot утверждает, что, по словам местных жителей, «горит целая улица Чапаева с жилыми домами». В то же время издание 161.ru пишет со ссылкой на МЧС, что пожарные тушат два горящих жилых дома и одно строящееся здание в переулке Комарова.

По одной версии, которую приводит Shot, новый пожар возник из-за возгорания на нефтебазе, которое тушат шестой день. Также местные жители предположили, что новый пожар возник из-за поджога.

В Пролетарке утром 18 августа возник пожар на нефтебазе, атакованной беспилотниками, загорелось дизельное топливо. С 19 августа в Пролетарске действует режим чрезвычайной ситуации. По информации властей на 22 августа, при тушении пожара пострадали 49 сотрудников МЧС. Российские телеграм-каналы сообщили 23 августа, что нефтебазу в Пролетарске вновь атаковали дроны.

подробнее о пожаре на нефтебазе

В Пролетарске Ростовской области пятый день тушат пожар на нефтебазе, атакованной дронами. Пострадали почти 50 сотрудников МЧС

подробнее о пожаре на нефтебазе

В Пролетарске Ростовской области пятый день тушат пожар на нефтебазе, атакованной дронами. Пострадали почти 50 сотрудников МЧС