Телеграм-каналы сообщили о новой атаке дронов на нефтебазу в Пролетарске. Начавшийся после предыдущего удара пожар не могут потушить шестой день

Нефтебазу в Пролетарске, Ростовская область, вновь атаковали беспилотники, утверждают российские телеграм-каналы, в том числе Shot, Baza и Astra.

Удар по нефтебазе, по их данным, был нанесен украинскими дронами 23 августа около 05:00 мск. Данных о пострадавших нет.

На нефтебазе продолжается пожар, начавшийся после предыдущего удара беспилотниками, нанесенного 18 августа. Огнем охвачена почти вся территория нефтебазы, но цистерны с керосином остаются нетронутыми. По версии Shot, именно они были целью дронов.

Пожар на нефтебазе в Пролетарске

В Пролетарске Ростовской области пятый день тушат пожар на нефтебазе, атакованной дронами. Пострадали почти 50 сотрудников МЧС

Пожар на нефтебазе в Пролетарске

В Пролетарске Ростовской области пятый день тушат пожар на нефтебазе, атакованной дронами. Пострадали почти 50 сотрудников МЧС