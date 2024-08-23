Война Девятьсот двенадцатый день. Хроника «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 22 августа читайте здесь.
Российские войска на покровском фронте в Донецкой области наступают в направлении городов Селидово и Курахово. 22 августа они начали штурм города Новогродовка в Покровском районе — последнего перед Селидово. Кроме того, они пытаются обойти Новогродовку с востока. Жителей населенных пунктов Покровского района, куда пытаются прорваться российские войска, эвакуируют в менее опасные места.
Украинское наступление в Курской области продолжается, несмотря на прибытие в район боевых действий российских резервов. ВСУ пытаются расширить плацдарм вдоль границы и одновременно прорваться вглубь территории России. В то же время российские войска совершили прорывы украинской обороны в Донецкой области — к югу от Покровска и в Торецкой агломерации. Российское наступление не только не остановилось после атаки ВСУ в Курской области, но даже существенно ускорилось. Рассказываем, что происходит на фронтах, в новой военной сводке «Медузы».
Главное за ночь и утро
- Российская армия атаковала территорию Украины двумя баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23 и 16 ударными дронами типа «Шахед», сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. 14 беспилотников были сбиты, еще два — «локационно потеряны». ПВО работала в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.
- Минобороны России отчиталось, что в течение ночи силы ПВО сбили семь украинских беспилотников. Четыре дрона были уничтожены над Белгородской областью, три — над Курской. Губернаторы регионов о повреждениях и пострадавших не сообщали.
- Около Курчатовской АЭС ночью был сбит украинский беспилотник, утверждает ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, дрон обнаружен недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива. Агентство публикует фотографии обломков беспилотника, где и когда они сняты — неизвестно.
- Телеграм-каналы Baza и Shot сообщают, что нефтебаза в Пролетарске Ростовской области вновь атакована украинским беспилотником. По предварительным данным, при атаке пострадавших нет. Пожар на нефтебазе, начавшийся 18 августа после атаки дронов, не могут потушить уже несколько дней.
- США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму около 125 миллионов долларов, пишет Associated Press со ссылкой на американских чиновников. Он включит ракеты ПВО, боеприпасы для систем HIMARS, противотанковые ракеты «Джавелин», оборудование для борьбы с дронами, артиллерийские боеприпасы, транспортные средства и другое.
Что еще:
- Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис выступила с речью на съезде партии. Она заявила, что обеспечит победу «Америки, а не Китая в конкурентной борьбе за XXI век» и пообещала «стоять твердо вместе с Украиной и союзниками по НАТО». CNN отмечает, что Харрис встречалась с Владимиром Зеленским минимум шесть раз и в июле объявила о выделении 1,5 миллиарда долларов на энергетическую помощь и гуманитарные нужды для Украины.
- Премьер-министр Индии Нарендра Моди приехал в Киев с первым визитом с начала полномасштабной войны, пишет Times of India. «Я с нетерпением жду возможности продолжить предыдущие беседы с президентом [Владимиром] Зеленским об укреплении двустороннего сотрудничества и обменяться мнениями о мирном урегулировании продолжающегося конфликта на Украине», — говорилось в заявлении Моди накануне визита.