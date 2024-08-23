Война Девятьсот двенадцатый день. Хроника «Медузы»

Украинское наступление в Курской области продолжается, несмотря на прибытие в район боевых действий российских резервов. ВСУ пытаются расширить плацдарм вдоль границы и одновременно прорваться вглубь территории России. В то же время российские войска совершили прорывы украинской обороны в Донецкой области — к югу от Покровска и в Торецкой агломерации. Российское наступление не только не остановилось после атаки ВСУ в Курской области, но даже существенно ускорилось. Рассказываем, что происходит на фронтах, в новой военной сводке «Медузы».

карта боев

Бои в Курской области вынудили ВС РФ перебросить часть сил с украинских фронтов. Даже это пока не остановило наступление ВСУ Но оборона ВСУ в Донбассе — в кризисе. Карта боев на 23 августа

карта боев