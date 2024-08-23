Жителей Покровского района в Донбассе эвакуируют из-за наступления российских войск. Фотографии

Российские войска на Покровском фронте в Донбассе наступают в направлении городов Селидово и Курахово, пишет «Медуза» в свежей военной сводке. 22 августа они начали штурм города Новогродовка — последнего перед Селидово. Кроме того, они пытаются обойти Новогродовку с востока. Жителей населенных пунктов Покровского района, куда пытаются прорваться войска РФ, эвакуируют в менее опасные места.

Российская артиллерия 17 августа обстреливает окраины Новожеланного к востоку от Покровска. OSINT-проект Deep State 22 августа сообщил, что Новожеланное захвачено российскими войсками 68th Separate Jaeger Brigade / Reuters / Scanpix / LETA

Волонтер группы Fenyx надевает шлем на 9-летнего жителя Селидово Богдана Щербину перед тем, как эвакуировать его вместе с 14-летней сестрой и мамой. 20 августа 2024 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Жители Покровского района едут на поезде в эвакуацию. 19 августа 2024 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Волонтер фонда «Восток SOS» помогает собраться в эвакуацию жителю Селидово Андрею Осторожному. 22 августа 2024 года Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Психолог ГСЧС Украины с эвакуированным ребенком на вокзале в Покровске. 22 августа 2024 года Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Эвакуированная семья из Покровского района в поезде. 22 августа 2024 года Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Житель Покровского района прощается на вокзале с уезжающей в эвакуацию семьей. 22 августа 2024 года Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA