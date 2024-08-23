новости
Жителей Покровского района в Донбассе эвакуируют из-за наступления российских войск. Фотографии
Источник: Meduza
Российские войска на Покровском фронте в Донбассе наступают в направлении городов Селидово и Курахово, пишет «Медуза» в свежей военной сводке. 22 августа они начали штурм города Новогродовка — последнего перед Селидово. Кроме того, они пытаются обойти Новогродовку с востока. Жителей населенных пунктов Покровского района, куда пытаются прорваться войска РФ, эвакуируют в менее опасные места.