В порту «Кавказ» загорелся и затонул паром с 30 цистернами топлива. Власти Краснодарского края заявили, что его атаковала Украина

Порт «Кавказ» 22 августа 2024 года Reuters / Scanpix / LETA

Вооруженные силы Украины атаковали вечером 22 августа железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ» в Темрюкском районе Краснодарского края, заявили в оперативном штабе региона.

Чиновники назвали случившееся «попыткой теракта киевского режима», пообещав вскоре уточнить информацию о площади пожара и пострадавших. Однако позже в оперштабе объявили, что паром в результате полученных повреждений затонул. К тушению возгорания привлекали пожарный поезд и еще 34 единицы техники. По словам главы Темрюкского района Федора Бабенкова, на пароме находилось 30 цистерн с топливом.

«Ситуация в морском порту „Кавказ“ находится на контроле у экстренных и силовых служб. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется», — процитировало заявление Минтранса РФ агентство ТАСС. В ведомстве утверждали, что все сотрудники порта были эвакуированы за его периметр. Движение по Крымскому мосту, который как и порт «Кавказ» находится в Керченском проливе, остановили примерно на час.

По предварительным данным, на пароме в момент атаки находились пять человек, заявили РИА Новости в экстренных службах. Что с ними стало, неизвестно. По данным Baza, неизвестна судьба 15 членов экипажа парома.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в ходе поисковой операции спасены 17 членов экипажа парома, еще двух ищут. «Сейчас главная задача — спасти остальных людей из команды парома и оперативно принять исчерпывающие меры для устранения последствий, чтобы не допустить экологического вреда акватории моря», — добавил он.

Первыми об обстреле порта со ссылкой на очевидцев сообщили российские и украинские телеграм-каналы. Они опубликовали фотографии и видео пожара. Телеграм-канал Shot утверждал, что ВСУ поразили паром ракетой «Нептун», запущенной, предположительно, из Одесской области. Mash писал о ракете Storm Shadow.

Краснодарские чиновники не уточнили, что за паром был поврежден. Украинский телеграм-канал «Крымский ветер» пишет, что ракета попала в паром «Акватрейдер», который был загружен железнодорожными цистернами с топливом. По данным Baza, речь идет о судне «Конро Трейдер», который обслуживает маршрут между «Рыбным портом» в Керчи и портом «Кавказ». В октябре 2022 года газета «Коммерсант» сообщала, что это судно было шестым по счету паромом на Керченской переправе и единственным пригодным для перевозки железнодорожных транспортных средств.

Ни украинские, ни российские военные сообщения об ударе не комментировали. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак после сообщений о том, что паром затонул, опубликовал в своем телеграм-канале эмодзи парома и красного крестика.

В июле, как сообщали власти Краснодарского края, украинские беспилотники атаковали еще один паром в порту «Кавказ». В результате атаки погиб один человек, пятеро пострадали. В мае сам порт подвергся ракетным ударам. Как сообщалось, в результате атаки был поврежден нефтяной терминал.