Оперштаб Кубани сообщил, что Украина атаковала паром с топливом в порту «Кавказ». Он загорелся и затонул

Обновление. Паром, попавший под удар ВСУ в акватории порта «Кавказ», затонул из-за полученных повреждений, заявили в оперативном штабе Краснодарского края. Чиновники утверждают, что очагов возгорания на территории самого порта нет. В Минтрансе РФ сообщили, что сотрудников порта эвакуировали.

Украина атаковала «железнодорожный паром» с топливными цистернами в порту «Кавказ» Краснодарского края, заявил оперативный штаб региона. Чиновники назвали случившееся «попыткой теракта».

«На месте работают экстренные и специальные службы. Площадь пожара и информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении. Движение автотранспорта по Крымскому мосту останавливали примерно на час.

По предварительным данным, на пароме в момент атаки находились пять человек, заявили РИА Новости в экстренных службах. Их судьба выясняется. По данным Baza, неизвестна судьба 15 членов экипажа парома. К тушению возгорания привлекли пожарный поезд.

Всего на пароме находилось 30 цистерн с топливом, уточнил глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков.

Первыми об обстреле порта со ссылкой на очевидцев сообщили российские и украинские телеграм-каналы. Они опубликовали фотографии и видео, как дым поднимается в районе Керченского пролива, а также снимки пожара в порту.

ВСУ запустили ракету «Нептун», предположительно, из Одесской области и попали в пришвартованное судно, утверждает телеграм-канал Shot. Украинский канал «Крымский ветер» пишет, что ракета попала в паром «Акватрейдер», который был загружен железнодорожными цистернами с топливом. По данным Baza, речь идет о судне «Конро Трейдер».

Ни украинские, ни российские военные сообщения об ударе не комментировали.

В июле, как сообщали власти Краснодарского края, украинские беспилотники атаковали еще один паром в порту «Кавказ». В результате атаки погиб один человек, пятеро пострадали.

Паром «Конро Трейдер» обслуживает маршрут между «Рыбным портом» в Керчи и портом «Кавказ», отмечают «Важные истории». Судно было шестым паромом на Керченской переправе и единственным пригодным для перевозки железнодорожных транспортных средств.

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