Война Девятьсот одиннадцатый день. Хроника «Медузы»

Здравствуйте. Сегодня 911-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В этой хронике «Медуза» продолжит следить за боевыми действиями и связанными с войной событиями в остальном мире.

Хроника прошедшего дня войны

Война Девятьсот десятый день. Хроника «Медузы»

Хроника прошедшего дня войны