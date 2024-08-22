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Война Девятьсот одиннадцатый день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 21 августа читайте здесь.
Главное к полудню
- В Курске начали устанавливать железобетонные укрытия в местах массового скопления людей, сообщил глава региона Алексей Смирнов в телеграм-канале. По его словам, бетонные модульные укрытия появятся на «60 основных остановочных павильонах» в Курске. Похожие укрытия установят в Железногорске и Курчатове.
- Руководитель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин заявил изданию «Говорит НеМосква», что с момента наступления украинской армии на территорию Курской области проект получил более 150 обращений от солдат-срочников или их родителей из 20 регионов России. «Это действительно массовая история. И о нескольких тысячах срочниках, которых перебрасывают в Курскую область, мы можем уже уверенно говорить», — сказал Свердлин. По данным проекта, некоторых срочников отправляют также в Белгородскую область.
- Украинские военные заявили Associated Press, что ВСУ потеряли некоторые позиции в Донецкой области из-за плохо обученных новобранцев, пришедших в войска в ходе недавней мобилизации. Некоторые новобранцы, по словам военных, отказываются стрелять по бойцам ВС РФ, с трудом собирают оружие и координируют боевые действия. Некоторые новобранцы, по их словам, покидают поле боя. Командиры говорят, что новобранцы способствовали целому ряду территориальных потерь, которые позволили российской армии продвинуться вперед, в том числе вблизи города Покровск. «Некоторые люди не хотят стрелять. Они видят врага на огневой позиции в окопах, но не открывают огонь… Вот почему гибнут наши люди. Когда они [новобранцы] не используют оружие, они неэффективны», — заявил на условиях анонимности командир батальона 47-й бригады ВСУ. Среди других причин, почему России удалось продвинуться в Донецкой области, украинские военные назвали явное превосходство России в боеприпасах и воздушной мощи.
- В Пролетарске Ростовской области пятый день продолжают тушить пожар на нефтебазе Росрезерва, возникший 18 августа в результате атаки дронов. По последним данным, в результате случившегося пострадали 47 пожарных, из них 15 госпитализированы, сообщил утром 22 августа ТАСС со ссылкой на медицинские службы. В то же время ростовское издание 161.ru со ссылкой на правительство Ростовской области пишет, что пострадали 49 сотрудников МЧС. 21 августа сообщалось, что при пожаре в Пролетарске пострадали 42 пожарных. Семеро тяжело пострадавших доставлены в больницу МЧС в Петербурге, два человека находятся в реанимации. В оперативных службах заявили ТАСС, что пожарные ликвидировали возгорание шести резервуаров с топливом. Всего, как пишет «Би-би-си», по информации местных властей, в результате атаки дронов загорелись около 20 цистерн с дизельным топливом объемом 5000 кубических метров каждая. По информации издания 161.ru, вечером 21 августа на нефтебазе произошел новый взрыв, пламя видели в соседнем городе Сальске, расположенном в 30 километрах от Пролетарска. В администрации Пролетарского района говорят, что распространение огня не угрожает жилым домам и другим объектам. В Пролетарске действует режим ЧС. Волгодонская епархия РПЦ 20 августа провела молебен неподалеку от нефтебазы.
- Военно-морские силы Вооруженных сил Украины утверждают, что одно из подразделений ВМС уничтожило склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов на Кинбурнской косе в Черном море.
- На бюджетные места в российских вузах в 2024 году поступили более 14,9 тысячи человек по отдельной квоте для участников войны и членов их семей. Этот показатель больше прошлогоднего на 6,3 тысячи, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Что нового к утру
- В Волгоградской области в результате падения украинских беспилотников возник пожар на территории объекта Минобороны России, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Он не уточнил, какой объект получил повреждения. По словам Бочарова, силы ПВО отражали атаку дронов в районе села Мариновка в Калачевском районе. Большая часть беспилотников уничтожена, пострадавших нет. Телеграм-каналы Baza и Mash сообщают, что беспилотники пытались атаковать военный аэродром недалеко от города Калач-на-Дону, расположенный в селе Мариновка. Из-за случившегося аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда.
- Минобороны России утверждает, что в течение ночи силы ПВО сбили над Волгоградской областью 13 украинских беспилотников. Всего ночью, по заявлению министерства, регионы России атаковали 28 дронов, из них семь сбили над Ростовской областью, четыре — над Белгородской, два — над Воронежской, и по одному — над Брянской и Курской.
- Украинский OSINT-проект DeepState сообщил в ночь на 22 августа, что российские войска захватили три села в Донецкой области — Камышевку, Заветное и Новожеланное на покровском направлении, а также продвинулись в районе Николаевки (южнее Новогродовки на том же направлении).
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что целями беспилотников, которые в ночь на 21 августа нанесли удары по объектам в России, стали центр радиосвязи, московский аэропорт Остафьево и авиабаза Миллерово в Ростовской области. Всего, по словам Буданова, в атаке участвовали около 50 беспилотников.
- Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил вечером 21 августа, что украинские диверсанты пытались проникнуть на территорию региона. Богомаз сообщил, что украинские военные пытались попасть в Климовский район области. В ходе боя, по словам губернатора, силы пограничной охраны ФСБ и подразделения Вооруженных сил РФ оказали сопротивление и нанесли ВСУ огневое поражение. Одним из первых о бое на границе у Климовского района сообщил провоенный паблик «Два майора», критически настроенный к Минобороны РФ. В свою очередь, другой российский провоенный телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» заявил, что сообщения о боях на границе не соответствуют действительности.
- Президент Чехии Петр Павел, комментируя подрыв «Северных потоков», назвал трубопроводы «законной стратегической целью» во время войны. «Когда ведется вооруженный конфликт, он ведется не только по военным целям, но и против объектов стратегического характера. А трубопроводы — это стратегические цели. Если бы атака была направлена на прекращение поставок газа и нефти в Европу и возвращение денег в Россию, то — и я специально говорю „условно“ — это была бы законная цель», — сказал Петр Павел. В МИД РФ его слова сравнили с заявлениями террористов.