Путин заявил, что ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская армия пыталась атаковать Курскую атомную электростанцию в городе Курчатов Курской области. Об этом он сказал днем 22 августа на совещании по ситуации в приграничных регионах, трансляция которого велась в телеграм-канале Кремля.

«Противник пытался сегодня наносить ночью удары по [Курской] атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано, они обещают сами приехать, прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано», — заявил Путин.

Глава Курской области Алексей Смирнов, отвечая на вопрос Путина, сообщил, что на Курской АЭС «стабильная ситуация», на станции «все работает в штатном режиме».

Независимых подтверждений, что ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС, нет. В Курской области вечером 21 августа и ночью 22 августа четыре раза объявляли об опасности ракетного удара, следует из сообщений Алексея Смирнова в его телеграм-канале. По словам главы региона, вечером силы ПВО сбили одну украинскую ракету, ночью — две ракеты и один беспилотник. Минобороны РФ сообщало только о том, что ПВО сбили в Курской области один дрон.

Представители Курской АЭС и «Росатома» не комментировали сообщения о попытке атаки на атомную электростанцию.

Вскоре после начала наступления ВСУ в Курской области Россия сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) 10 августа, что на территории Курской атомной электростанции обнаружили фрагменты сбитых ракет. На этом фоне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что собирается посетить Курскую АЭС.

Российские военные с марта 2022 года контролируют Запорожскую АЭС. Станция не производит электроэнергию с сентября 2022 года. Хотя на станции постоянно находятся персонал и наблюдатели МАГАТЭ, российские военные используют ее как площадку для размещения войск и военной техники. «Росатом», курирующий оккупированную станцию, заявил в августе, что украинские военные ударили по АЭС беспилотниками, что привело к пожару. Руководство самой АЭС утверждает, что инфраструктура станции «впервые получила серьезные повреждения в результате удара ВСУ».

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