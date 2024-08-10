Россия сообщила МАГАТЭ, что на территории Курской АЭС нашли обломки сбитых ракет

Россия сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что на фоне наступления ВСУ в Курской области на территории Курской атомной электростанции были обнаружены фрагменты сбитых ракет.

В письме постоянного представительства России при международных организациях в Вене говорится, что «осколки и остатки — предположительно, фрагменты сбитых ракет» были найдены на территории станции 8 августа. Утверждается, что фрагменты были среди прочего обнаружены в районе комплекса переработки радиоактивных отходов.

Прямых обстрелов города Курчатова, АЭС и объектов энергетической инфраструктуры пока не зафиксировано, но в городе и на станции «сохраняется напряженная ситуация», утверждают дипломаты.

«Безрассудные действия Украины грозят не только российскому ядерному объекту, но и ставят под удар всю мировую атомную отрасль», — заявили в постпредстве.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отмечает «Интерфакс», ранее призвал Украину и Россию проявить максимальную сдержанность, чтобы не допустить аварийных ситуаций на атомном объекте.

Украинские военные с 6 августа ведут наступление на приграничных территориях Курской области. В регионе и соседних Брянской и Белгородской областях объявлен режим контртеррористической операции. В Курской области также объявлена чрезвычайная ситуация федерального масштаба.

Вечером 9 августа власти Курской области сообщали, что в результате атаки украинского дрона на трансформаторную подстанцию город Курчатов и соседние районы на несколько часов остались без электроэнергии.

На фоне наступления ВСУ в Курской области на Курской АЭС были усилены меры безопасности.

Курская АЭС — одна из трех крупнейших атомных станций в России. Вечером 9 августа отдел «Разбор» «Медузы» отмечал, что украинские войска находились примерно в 50 километрах от станции, но сценарий, при котором ВСУ смогут добраться до АЭС, очень маловероятен.

Наступление ВСУ в Курской области. Военная сводка «Медузы»

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Наступление ВСУ в Курской области. Военная сводка «Медузы»

Подводим военные итоги четырех дней наступления ВСУ в Курской области. Какую территорию захватила украинская армия? И как идут дела в Донбассе, где атакуют уже российские войска? Карта боев на 10 августа