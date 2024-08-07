Росгвардия заявила об усилении мер безопасности на Курской АЭС

Подразделения Росгвардии приняли «дополнительные меры» для защиты Курской атомной электростанции, сообщили в ведомстве.

Какие конкретно меры были приняты — не уточняется.

Однако вместе с этим, как заявили в Росгвардии, в ведомстве совместно с Минобороны России и пограничной службой ФСБ «нарастили силы и средства» для «эффективного решения задач по борьбе с диверсионно- разведывательными группами ВСУ» в Курской и Белгородской областях.

Дополнительные силы Росгвардия также выделила для оперативного штаба под руководством врио главы Курской области.

Курская АЭС находится в городе Курчатов примерно в 70 километрах от границы с Украиной. По данным российских «военкоров», ВСУ во время своего рейда продвинулись приблизительно на 15 километров вглубь российской территории, однако, предполагают они, могут подойти и к станции.

Сотрудник Курской АЭС рассказал изданию «Важные истории», что у руководства станции «нет плана на случай удара», а в охране «сейчас сидят одни женщины», поскольку мужчин «они всех собрали, отправили туда». По его словам, когда сотрудники раньше задавали вопросы по поводу ракетной опасности, им отвечали, что убежищ на станции нет.

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