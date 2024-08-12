На территории Запорожской АЭС произошел пожар. Глава МАГАТЭ заявил, что опасности утечки радиации нет

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что опасности повышения уровня радиации на Запорожской АЭС, на территории которой 11 августа произошел пожар, нет.

В заявлении Гросси говорится, что эксперты МАГАТЭ, работающие на Запорожской АЭС, «видели густой темный дым, идущий из северо-западной части станции, после того, как в течение вечера слышали множественные взрывы». Руководство Запорожской АЭС, назначенное Россией после захвата станции, заявило представителям МАГАТЭ, что одну из градирен станции атаковал дрон.

Руководство АЭС, сообщил он, заявило представителям МАГАТЭ, что в той части станции, где произошел пожар, нет радиоактивных материалов. Замеры, проведенные миссией Международного агентства по атомной энергии, также не выявили повышения уровня радиации.

Гросси подчеркнул, что «безрассудные атаки ставят под угрозу ядерную безопасность и увеличивают риск ядерной аварии» и призвал не наносить удары по станции. Чей дрон, предположительно, нанес удар по АЭС, глава МАГАТЭ уточнять не стал.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 11 августа опубликовал видео пожара на Запорожской АЭС, написав, что его устроили оккупировавшие станцию россияне.

Представители российских властей, в свою очередь, утверждали, что пожар начался после удара беспилотников, запущенных украинской стороной, по одной из двух градирен (охлаждающих башен) АЭС. Руководство Запорожской АЭС, назначенное Россией после захвата станции, 12 августа заявило, что пожар ликвидирован, градирня выгорела изнутри, когда ее удастся восстановить, пока непонятно.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в первые дни полномасштабного вторжения в Украину. Миссия МАГАТЭ смогла попасть на станцию, чтобы оценить угрозу от постоянных обстрелов, только в сентябре 2022 года. «Россия с первого дня захвата Запорожской АЭС использует ее сугубо для шантажа Украины, всей Европы и мира», — заявил Владимир Зеленский, комментируя 11 августа пожар на станции.

Что происходило на Запорожской АЭС после захвата

«Ощущение, что мы в тюрьме строгого режима» Сотрудники Запорожской АЭС, захваченной российскими военными, рассказали The Telegraph о пытках и задержаниях

Что происходило на Запорожской АЭС после захвата

«Ощущение, что мы в тюрьме строгого режима» Сотрудники Запорожской АЭС, захваченной российскими военными, рассказали The Telegraph о пытках и задержаниях