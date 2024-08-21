Президент Чехии, комментируя подрыв «Северных потоков», назвал трубопроводы «законной стратегической целью» во время войны. В МИД РФ его слова сравнили с заявлениями террористов

Трубопроводы — стратегические и законные цели в военных конфликтах, заявил в подкасте PoliTalk президент Чехии Петр Павел. Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения о том, что за взрывами на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» стоят украинцы, сообщает издание Novinky.

В частности Павла спросили, считает ли он российские газопроводы законной целью Украины. На что президент Чехии ответил:

Когда ведется вооруженный конфликт, он ведется не только по военным целям, но и против объектов стратегического характера. А трубопроводы — это стратегические цели. Если бы атака была направлена ​​на прекращение поставок газа и нефти в Европу и возвращение денег в Россию, то — и я специально говорю «условно» — это была бы законная цель.

При этом он подчеркнул, что у него нет информации, подтверждающей причастность Украины к взрывам. Павел отметил, что атака на «Северные потоки» повлекла «определенные сложности» для стран Евросоюза, но не такие, с которыми они не могли бы справиться.

Интервью президента Чехии прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала чешского лидера «эпатажным маргиналом» и сравнила его слова с заявлениями террористов «Аль-Каиды» и .

Взрывы на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года возле датского острова Борнхольм в Балтийском море. В результате были повреждены три из четырех нитей газопроводов.

Расследование взрывов проводили несколько стран, включая Германию. 15 августа The Wall Street Journal опубликовала подробный материал о результатах расследования. По данным газеты, операцию по подрыву газопроводов придумала группа украинских офицеров. Владимир Зеленский вначале одобрил план, но по просьбе ЦРУ отказался от этой идеи. Он потребовал остановить подготовку, однако занимавший на тот момент пост главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный проигнорировал его приказ.

В причастности к взрывам подозревают украинских дайверов Владимира Журавлева, а также Евгения и Светлану Успенских. По данным The Wall Street Journal, Германия просила польские власти арестовать Журавлева, но прокуратура Польши отказалась сделать это, пока дело не рассмотрит Агентство внутренней безопасности.

На неофициальном уровне представители Польши, утверждает газета, заявили коллегам из Германии, что любые потенциальные подозреваемые, которые могли сыграть роль в разрушении газопровода, «должны быть награждены медалями, а не арестованы».

Что известно о подозреваемых

Операцию по подрыву «Северного потока» придумала группа украинских офицеров, узнал The Wall Street Journal Зеленский вначале одобрил ее, но по просьбе ЦРУ отказался от этой идеи. Однако командование взял на себя Залужный

Что известно о подозреваемых

Операцию по подрыву «Северного потока» придумала группа украинских офицеров, узнал The Wall Street Journal Зеленский вначале одобрил ее, но по просьбе ЦРУ отказался от этой идеи. Однако командование взял на себя Залужный