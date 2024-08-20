WSJ: Германия просила польские власти арестовать подозреваемых в подрыве «Северного потока». В Польше ответили, что их «нужно наградить медалями»

После того, как прокуратура Польши заявила, что не может по запросу Германии арестовать украинца, подозреваемого в причастности к взрывам на «Северных потоках», Берлин решил добиваться этого на уровне польского правительства. Но получил отказ и там, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ордер на арест украинского дайвера Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к взрывам на газопроводе, Германия направила в Польшу в июне. Однако польская прокуратура отказалась арестовывать его, пока дело не рассмотрит Агентство внутренней безопасности.

Тогда подключилась делегация немецких министров во главе с канцлером Германии Олафом Шольцом. 2 июля они посетили Варшаву для совместного заседания с правительством польского премьера Дональда Туска.

Немецкие министры попросили польских коллег обеспечить исполнение ордера. Но высокопоставленный польский чиновник в частном порядке сказал своему немецкому коллеге, что любые потенциальные подозреваемые, которые могли сыграть роль в разрушении газопровода, «должны быть награждены медалями, а не арестованы», пишет WSJ.

6 июля подозреваемый покинул Польшу на автомобиле и направился в Украину, рассказал источник WSJ, знакомый со следствием. Остальные подозреваемые также находятся в Украине, которая не экстрадирует своих граждан.

Взрывы на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года возле датского острова Борнхольм в Балтийском море. В результате взрывов были повреждены три из четырех нитей газопроводов. Расследование проводилось правоохранительными органами сразу нескольких стран, включая Германию.

В середине августа 2024 года The Wall Street Journal опубликовал подробный материал о результатах расследования. Газета выяснила, что операцию по подрыву газопроводов придумала в мае 2022 года группа украинских офицеров. Владимир Зеленский вначале одобрил план, но ЦРУ, узнав об этом, попросило его отказаться от проведения операции. Президент Украины потребовал остановить подготовку, однако занимавший на тот момент пост главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный проигнорировал приказ.

Помимо Владимира Журавлева, в причастности к взрывам подозревают еще двух граждан Украины — основателей школы подводного плавания Scuba Family Евгения Успенского и его жену Светлану. Она отрицает свою причастность к взрывам и утверждает, что в сентябре 2022 года находилась в Киеве.

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