На севере Германии заметили военные дроны. Власти подозревают, что их запускают российские агенты

Прокуратура города Фленсбург начала расследование после того, как в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии были неоднократно замечены беспилотники, пишет Bild.

Дроны стали появляться как минимум с 8 августа над территорией промышленной зоны, где располагаются нефтяные и химические предприятия, терминал сжиженного природного газа, а также выведенная из эксплуатации атомная электростанция.

Как отмечает Spiegel, БПЛА замечают в небе над промзоной «почти каждую ночь». При этом специальные полицейские дроны за ними не успевают, поскольку неизвестные беспилотники летят со скоростью 100 километров в час.

Последний раз, по сведениям Bild, дроны появились 20 и 22 августа, из-за чего полиция Шлезвиг-Гольштейна привела в боевую готовность часть своих сотрудников.

«Прокуратура Фленсбурга подтверждает возбуждение предварительного дела по подозрению в агентурной деятельности с целью саботажа в связи с неоднократными полетами беспилотников над важнейшими объектами инфраструктуры в Шлезвиг-Гольштейне», — заявил изданию старший прокурор Бернд Винтерфельд.

По предварительной версии, дроны могут запускать с целью диверсий российские агенты с гражданских судов в Северном море. Сотрудники Службы государственной безопасности ФРГ считают, что это российские беспилотники «Орлан-10», которые имеют радиус действия от 500 до 600 километров.