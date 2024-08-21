Губернатор заявил, что украинские диверсанты пытались проникнуть на территорию Брянской области

Российские военные и пограничники предотвратили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы проникнуть на территорию Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, украинские военные пытались попасть в Климовский район области. В ходе боя силы пограничной охраны ФСБ и подразделения Вооруженных сил РФ оказали сопротивление и нанесли противнику огневое поражение.

«В настоящее время обстановка в месте боестолкновения стабилизирована и находится под контролем регионального оперативного штаба», — утверждает Богомаз.

Одним из первых о боестолкновении на границе у Климовского района написал Z-паблик «Два майора». В свою очередь другой российский провоенный телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» заявил, что сообщения о боях на границе не соответствуют действительности.

Покремлевские телеграм-каналы Mash и Shot утверждают, что перейти границу Брянской области пытались «около 200 бойцов ВСУ», но после боев отступили с «серьезными потерями». По данным Mash, украинские военные пытались попасть на территорию РФ несколько раз.

Вооруженные силы Украины с 6 августа ведут наступление в приграничных районах Курской области. В самом регионе, а также в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину приграничные области РФ подвергаются обстрелам. Несколько раз сообщалось о рейдах украинских военных и подразделений россиян, воюющих на стороне ВСУ, на территории этих регионов.