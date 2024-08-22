Россия наносит удары по Сумской области Создание «буферной зоны» для защиты от них называют одной из целей операции ВСУ под Курском. Фотографии

Одной из основных целей операции ВСУ в Курской области, по словам властей Украины, является создание «буферной зоны», которая позволит сократить обстрелы с российской стороны. С начала лета, по данным украинской стороны, Россия нанесла по территории Сумской области более двух тысяч ударов, применяя артиллерию, дроны, минометы и авиабомбы. После начала украинского наступления интенсивность российских ударов, заявлял глава Сумской области Владимир Артюх, усилилась. Из приграничных районов Сумской области эвакуируют жителей, въезд в них ограничен. «Медуза» публикует фотографии, сделанные в приграничных районах Сумской области, которые обстреливают российские войска.

Фермер пытается вывезти в менее опасное место оставшихся у него коров. Почти все его стадо в 30 голов было уничтожено во время российских обстрелов. Село Басовка, Сумская область, 11 августа 2024 года Viacheslav Ratynskyi / Reuters / Scanpix / LETA

Дом 47-летней жительницы села в приграничном районе Сумской области был разрушен российским обстрелом. 16 августа 2024 года Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Погибший в результате российского удара в Белополье. 18 августа 2024 года Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA Медики помогают родственнице погибшего в результате российского авиаудара по Белополью. 18 августа 2024 года Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Разрушенное обстрелами здание школы в селе Юнаковка, расположенном в девяти километрах от границы с Россией. 18 августа 2024 года George Ivanchenko / EPA / Scanpix / LETA

Жители Юнаковки садятся в автобус до Сум. 18 августа 2024 года George Ivanchenko / EPA / Scanpix / LETA

В Юнаковке из-за постоянных обстрелов с российской стороны нет электричества и централизованного водоснабжения. Воду жители набирают в единственном в селе источнике. 18 августа 2024 года George Ivanchenko / EPA / Scanpix / LETA

Сотрудник полиции собирает вещественные доказательства после очередного российского авиаудара. 17 августа 2024 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

88-летняя жительница приграничного района возле своего дома. В Сумской области базируются подразделения, участвующие в операции ВСУ на территории России. 15 августа 2024 года Viacheslav Ratynskyi / Reuters / Scanpix / LETA