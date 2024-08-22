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Россия наносит удары по Сумской области Создание «буферной зоны» для защиты от них называют одной из целей операции ВСУ под Курском. Фотографии
Источник: Meduza
Одной из основных целей операции ВСУ в Курской области, по словам властей Украины, является создание «буферной зоны», которая позволит сократить обстрелы с российской стороны. С начала лета, по данным украинской стороны, Россия нанесла по территории Сумской области более двух тысяч ударов, применяя артиллерию, дроны, минометы и авиабомбы. После начала украинского наступления интенсивность российских ударов, заявлял глава Сумской области Владимир Артюх, усилилась. Из приграничных районов Сумской области эвакуируют жителей, въезд в них ограничен. «Медуза» публикует фотографии, сделанные в приграничных районах Сумской области, которые обстреливают российские войска.