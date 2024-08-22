ФСБ сообщила о возбуждении дел о незаконном пересечении границы против иностранных журналистов, снимавших репортажи в Судже

Против трех иностранных журналистов, побывавших в Судже Курской области после ее оккупации ВСУ, возбуждены уголовные дела по статье о незаконном пересечении российской границы (часть 3 статьи 322 УК), сообщили в Центре общественных связей ФСБ (ЦОС ФСБ).

Фигурантами уголовных дел стали корреспондент CNN Ник Уолш и украинские журналистки Олеся Боровик и Диана Буцко.

Ник Уолш в репортаже CNN, опубликованном 16 августа, показывал разрушенный погранпереход в Судже. Олеся Боровик работает корреспондентом ТРК «Украина» в Сумской области, ее сюжет о Судже выходил в рамках украинского телемарафона «Единые новости». Диана Буцко — журналистка «Громадське», которая снимала репортаж из Суджи.

Ранее дело по этой же статье возбудили против итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, добавили в ЦОС ФСБ.

В ближайшее время иностранные журналисты будут объявлены в международный розыск, сообщили в ЦОС ФСБ. Максимальное наказание по части 3 статьи 322 УК предусматривает до пяти лет лишения свободы.

После оккупации Суджи украинскими войсками в ней также побывали другие украинские журналисты, итальянские журналисты телеканала Rai и корреспонденты The Washington Post в сопровождении ВСУ, опубликовавшие оттуда репортаж об оставшихся в городе мирных жителях.

После того, как итальянский телеканал Rai 1 14 августа опубликовал репортаж из Суджи, в котором корреспондентка Стефани Баттистини рассказывала, что приехала в город вместе с украинскими военными, МИД России вызвал посла Италии в Москве Чечилию Пиччони, чтобы выразить ей «решительный протест». 17 августа телеканал Rai объявил, что отозвал своих журналистов из России в Италию из соображений безопасности. В российский МИД в связи с поездками журналистов в Курскую область также была вызвана временная поверенная в делах США Стефани Холмс.

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