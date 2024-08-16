МИД России вызвал посла Италии из-за репортажа итальянского телеканала, снятого в Судже Курской области

МИД России вызвал посла Италии в Москве Чечилию Пиччони, чтобы выразить ей «решительный протест» в связи с репортажем итальянского телеканала Rai 1, снятым в Судже Курской области.

В заявлении МИД говорится, что съемочная группа телеканала «незаконно проникла» на территорию России для освещения «преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область».

При этом, как утверждает МИД, съемочная группа «грубейшим образом» нарушила российское законодательство и «элементарные правила журналистской этики», а корреспонденты использовали свое пребывание на территории России для «обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима».

В министерстве заявили, что действия журналистов подпадают под действие уголовного кодекса, но не уточнили, по какой статье.

Итальянский телеканал Rai 1 14 августа опубликовал репортаж из Суджи Курской области. Корреспондентка Стефани Баттистини рассказала, что приехала в Суджу вместе с украинскими военными. В репортаже видны поврежденные обстрелами дома. Баттистини также пообщалась с местными жителями.

В Курскую область попали и другие западные журналисты. 16 августа телеканал CNN опубликовал репортаж с погранперехода в Курской области. Корреспондент Ник Уолш показал разрушенный переход, а также свободно проезжающие через него автомобили и военную технику, отметив, что украинские военные даже не опасаются дронов. Пересекать границу он не стал.