Школы Курска, Курчатова и еще восьми районов Курской области переведут на дистанционное обучение

Учебный год в школах Курска, Курчатова, Льгова и еще восьми районах Курской области начнется с дистанционного формата обучения, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Речь идет о Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском, Хомутовском районах области, где ранее была объявлена обязательная и добровольная эвакуация жителей из-за наступления ВСУ.

Еще в семи районах — Дмитриевском, Конышевском, Курчатовском, Медвенском, Обоянском, Октябрьском, Курском — организуют смешанный очно-дистанционный формат обучения.

В остальных муниципалитетах занятия будут проходить как обычно, но родителям позволят при необходимости перевести детей на дистанционный формат.

Детей, которых эвакуировали из приграничных районов, занятых украинскими военными, к началу учебного года зачислят в школы в Курской области или в других регионах РФ. По словам, сейчас из области уехали почти три с половиной тысячи курских школьников.

Что касается вузов и техникумов, их руководство самостоятельно примет решение о формате проведения занятий.

Вооруженные силы Украины уже третью неделю, с 6 августа, ведут наступление в Курской области РФ. Власти Украины утверждают, что под их контролем находятся более 1150 квадратных километров российской территории и 93 населенных пункта. По состоянию на 22 августа отделу «Разбор» «Медузы» удалось на основании геолоцированных фото- и видеоданных подтвердить, что ВСУ контролируют около 950 квадратных километров российской территории, в пределах которых находятся 66 населенных пунктов.

По словам врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, в зону эвакуации из-за наступления ВСУ попали восемь районов, где проживают 152 тысячи человек. К 22 августа эти территории покинули 133 тысяч местных жителей, еще 19 тысяч остаются в своих жилищах.

В приграничных районах, где находятся украинские войска, отложили проведение муниципальных выборов. При этом Центризбирком не стал отменять голосование на выборах губернатора Курской области. Проголосовать можно будет досрочно с 28 августа.

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