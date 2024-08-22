Глава Курской области: в районах, где объявлена эвакуация, остаются более 19 тысяч человек

В районах Курской области, где была объявлена эвакуация из-за наступления ВСУ, остаются более 19 тысяч жителей, заявил на совещании с президентом РФ глава региона Алексей Смирнов.

«По решению оперативного штаба в зону отселения и эвакуации попали восемь районов Курской области с численностью жителей 152 тысяч 566 человек. По состоянию на сегодня выехали 133 тысячи 190 человек, осталось 19 тысяч 376 человек», — сказал Смирнов (цитаты здесь и далее по «Интерфаксу»).

Для вынужденных покинуть свои дома людей, по словам главы Курской области, развернуто более 500 лагерей временного пребывания. В них, заявил он, находятся более 12 тысяч человек, в том числе 3407 детей. В каждом из таких лагерей, заявил Смирнов, «работает психолог, также оказывается бесплатная юридическая помощь».

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, в свою очередь, выступая на совещании у Владимира Путина, заявил, что «из опасных районов» Курской области «отселено 115 тысяч человек». Для них, заявил Мантуров, в 29 субъектах федерации оборудованы пункты временного пребывания и питания, на которые правительство выделило почти два миллиарда рублей.

С чем связано расхождение данных о числе жителей, покинувших свои дома, не уточняется. Вероятно, Мантуров говорит о тех, кто может претендовать на выплаты из бюджета, включая единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, сообщил Мантуров, эвакуированным положены 15 тысяч рублей «по линии МЧС». Эти средства, по его словам, «уже начали поступать на счета граждан, но процедура занимает чуть больше времени».

«Учитывая объем положенных выплат, правительство превентивно подготовило уже решение на выделение на эти цели еще 713 миллионов рублей к ранее доведенным. И 858 миллионов рублей будет дополнительно направлено на оказание гражданам помощи в связи с утратой имущества», — сказал он.

12 августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании с президентом РФ говорил, что из приграничных районов региона выехали около 121 тысячи жителей, а всего эвакуации подлежат 180 тысяч человек.