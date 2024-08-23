Жители Ейска потребовали от Минобороны возмещения ущерба от падения военного самолета на жилой дом. Три иска уже удовлетворены

Шесть семей из Ейска Краснодарского края подали в суд иски, требуя возместить ущерб от падения военного самолета Су-34 на жилой дом в октябре 2022 года, пишет «Коммерсант».

Ответчиком по иску выступает гвардейский бомбардировочный авиационный Млавский полк в лице Объединенного стратегического командования Восточного военного округа Минобороны России.

Три исковых заявления уже частично удовлетворены. Пострадавшим присудили от 236 до 935 тысяч рублей в качестве возмещения стоимости уничтоженного имущества — мебели, бытовой техники и автотранспорта, пишет «Коммерсант».

Кроме этого, жильцы просили возместить моральный вред на сумму до 12 миллионов рублей, аргументируя это тем, что они испытали нравственные страдания «в виде нарушения душевного спокойствия, ощущения ужаса, опасности и страха за свою жизнь, за жизнь детей». Однако Ейский городской суд назначил им выплаты от 20 до 100 тысяч рублей на человека.

Военное ведомство пыталось обжаловать решение суда, заявив, что после падения самолета в Ейске был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Представители ответчика настаивали, что ликвидировать последствия такой ЧС нужно за счет средств муниципалитета.

Также ответчик заявлял, что воинская часть, к которой приписан упавший самолет, подчиняется другой структуре Минобороны. Но суд постановил, что на момент крушения самолет принадлежал Объединенному стратегическому командованию Восточного военного округа, и оно как владелец должно отвечать за нанесенный вред. Еще три иска пока рассматриваются.

Военный самолет Су-34 упал возле девятиэтажного жилого дома в городе Ейск Краснодарского края 17 октября 2022 года. При крушении погибли 16 человек, еще около 30 пострадали. Дом был частично разрушен. Причиной крушения в Следственном комитете назвали техническую неисправность воздушного судна. Уголовное дело в отношении летчиков было прекращено за отсутствием события преступления, пишет «Коммерсант». В октябре 2023 года РИА Новости сообщили, что работы по восстановлению жилого дома завершаются.

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«Летчиков мы не виним. Главное, чтобы они летали дальше, защищали наше небо» У жителя Краснодарского края в катастрофе в Ейске погибли семь родственников. Журналисты издания «7×7» поговорили с ним

что говорили родственники погибших в ейске

«Летчиков мы не виним. Главное, чтобы они летали дальше, защищали наше небо» У жителя Краснодарского края в катастрофе в Ейске погибли семь родственников. Журналисты издания «7×7» поговорили с ним