«Летчиков мы не виним. Главное, чтобы они летали дальше, защищали наше небо» У жителя Краснодарского края в катастрофе в Ейске погибли семь родственников. Журналисты издания «7×7» поговорили с ним

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Похороны членов семьи Андрея Ищенко в Ейске. 20 октября 2022 года Эрик Романенко / ТАСС

Вечером 17 октября на жилой девятиэтажный дом в городе Ейск Краснодарского края упал российский бомбардировщик Су-34. Как сообщили в МЧС, при падении самолет «ударился о дом и разрушился», а разлившееся горючее вызвало пожар в доме. По официальным данным, в результате крушения погибли 15 человек, 28 пострадали. У жителя Краснодарского края Андрея Ищенко в этой катастрофе погибли семь родственников. Журналисты издания «7×7» поговорили с ним.

Андрей Ищенко живет в поселке в нескольких километрах от Ейска. Его родные жили в трехкомнатной квартире на седьмом этаже дома, на который упал бомбардировщик Су-34. В катастрофе погибли его брат Александр с супругой Галиной (50 и 49 лет), их дети Наталья и Антон (24 и 20 лет), а также внуки Иван, Нина и Николай (9, 8 и 6 лет).

Когда самолет упал на дом его родных, Андрей находился на работе. О произошедшем он узнал от знакомого, который отправил ему в WhatsApp фотографию подъезда после крушения бомбардировщика.

Я узнал подъезд, стал звонить брату, он взял трубку и суматошно обещал перезвонить, я подумал, что он стоит у дома. Потом позвонил еще и еще, он уже не отвечал. Начали закрадываться плохие мысли, я выходил, курил и звонил. Я думал: хоть бы был живой. Спустя еще пару звонков думал: хоть бы кто-то из детей остался живой. Я был готов, если родители погибли, усыновить детей. Но оказалось вот так.

На следующее утро Андрей приехал в Ейск и, как пишет «7×7», сразу отправился на опознание. Тела его родственников спасатели нашли быстро. По словам Андрея, Наталью с тремя детьми они обнаружили у разрушенного лестничного пролета.

Они шли по лестнице и, видимо, не смогли спуститься, лестница оказалась разрушенной. Александр тоже был на пролете, он, видимо, следил, чтобы все вышли из квартиры. Где были Галина и Антон, я не знаю.

Похороны семьи Ищенко прошли 20 октября. Администрации города и края оплатили поминальный обед и услуги по захоронению. В интервью Андрей несколько раз произнес слова благодарности в адрес администраций. «Если бы не их помощь, я не знаю, как бы мы все это разгребали», — сказал он. Помимо этого, в беседе с «7×7» он подчеркнул, что не винит в произошедшем пилотов самолета.

Летчиков ни я, ни моя мама не виним. Ребята тянули до последнего, им не хватило буквально 850 метров до лимана, чтобы упасть в лиман [залив рядом с городом]. Они делали все, что могли. Я понимаю, будет тяжело, но им жить с этим. Главное, чтобы они летали дальше, защищали наше небо, не сломились в этой ситуации. А кого винить? Пускай разбираются компетентные органы. Я не бог и не прокурор, чтобы кого-то винить. Вы не забывайте, что летная техника — это такая вещь: попадает инородный предмет — и все.

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